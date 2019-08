Zarif: ZDA Perzijski zaliv spreminjajo v sod smodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lani so ZDA regiji prodale za 50 milijard dolarjev orožja. Nekatere države v regiji, ki imajo prebivalcev za tretjino manj od nas, porabijo 87 milijard dolarjev za vojaške nakupe," je Zarif med obiskom v Katarju povedal za televizijo Al Jazeera.

"Če govorite o grožnjah, ki prihajajo iz regije, prihajajo od ZDA in njihovih zaveznikov, ki dobavljajo orožje v regijo. S tem pa nastaja sod smodnika, ki bi ga lahko vsak čas razneslo," je poudaril.

Iran obtožuje ZDA, da napadajo tankerje

Napetosti med Iranom in Zahodom se sicer stopnjujejo, odkar so ZDA maja lani enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu in znova uvedle sankcije proti Teheranu.

Foto: Reuters V središču spora je v zadnjih mesecih Hormuška ožina, ki je ključna za svetovno trgovino z nafto. Tam je Iran po navedbah ZDA izvedel že več napadov na tankerje, kar pa Teheran zavrača. ZDA si prizadevajo za vzpostavitev misije za varovanje trgovine prek ožine. Za zdaj sta udeležbo pri misiji potrdila Izrael in Velika Britanija, medtem ko so druge evropske države zadržane.

Za tesnega zaveznika ZDA velja tudi Katar, ki pa ima tudi dobre odnose z Iranom. Zarif se je tam sestal s katarskim kolegom Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, s katerim je govoril o vprašanjih skupnega interesa, navedbe katarske tiskovne agencije povzema AFP.