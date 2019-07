Zaradi vetra se je nevarno nagnil gradbeni oder pri bazenu v Kopru

Koprski policisti so bili obveščeni, da se je zaradi vetra nevarno nagnil gradbeni oder ob nedokončanem objektu pri bazenu v Kopru. Ker obstaja nevarnost, da se podre na pločnik in cesto, bo zaradi varnosti zaprt del Piranske ceste, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Ker sanacija ponoči ni mogoča, bo sanacija odra opravljena jutri. Ta čas bo zaradi varnosti zaprta Piranska cesta v smeri od krožišča Semedela do krožišča za tržnico in desno na Zore Perello Godina do krožišča pri stadionu. Obvoz bo urejen, so še sporočili s PU Koper.