Zaradi sumljivega predmeta štajerska avtocesta zaprta v obe smeri

Policisti so na kraju in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi ter zbirajo potrebna obvestila, zato več informacij za zdaj ne morejo posredovati.

Policisti vse voznike motornih vozil na avtocesti na omenjeni relaciji prosijo, da upoštevajo obvestila, ki jih daje DARS, navodila policistov in postavljeno prometno signalizacijo.

Prometnoinformacijski center priporoča obvoz po regionalni cesti med Rogoznico in Slivnico v obe smeri. Tudi na avtocesti pa nastajajo zastoji od počivališča Maribor vzhod proti Rogozi.