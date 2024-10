Vandalizem v Domžalah: radarje so po slabem dnevu delovanja že poškodovali

V Domžalah so novi radarji dodobra vznemirili posameznike. Le slab dan po tem, ko so v občini na petih lokacijah začeli izvajati stalen nadzor prometa s stacionarnimi radarji, so jih namreč že poškodovali. Okenca so na več lokacijah prekrili s črnim razpršilom in tako onemogočili merjenje hitrosti.

V domžalski občini so z namenom zagotavljanja večje varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem pa ranljivih skupin, kot so starejši in otroci, na petih lokacijah postavili stacionarne radarje.

Le slab dan po tem, ko so radarji začeli delovati, so vandali infrastrukturo že poškodovali. Na več lokacijah so merilnike hitrosti prekrili s črnim razpršilom.

"Čemu preprečevanje dobrega?" se sprašujejo na občini in ob tem zahvaljujejo tistim voznikom, ki še naprej spoštujejo omejitev hitrosti.

"Ostale pa pozivamo, da tudi oni prispevajo k večji varnosti v prometu in zmanjšajo hitrost, saj je 115 kilometrov na uro, kot je bilo izmerjeno v enem od šolskih okolišev, občutno previsoka hitrost in tudi zelo nevarna," so zapisali v sporočilu za javnost. Foto: Občina Domžale

V Ljubljani okenca kar zabetonirali

Podobno se je zgodilo tudi v Ljubljani, v naselju Rakova Jelša, kjer so zaradi objestnosti voznikov februarja letos postavili radar. Od takrat so ga neznanci večkrat poškodovali, ga prekrili s črno barvo, nazadnje pa so okenca kar zabetonirali.