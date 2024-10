V domžalski občini so začeli izvajati stalen nadzor prometa s stacionarnimi radarji na petih lokacijah. Namen postavitve je varnost ranljivih skupin, predvsem otrok in pešcev, piše portal Domžalec.

Lokacije radarjev so izbrali na podlagi strokovnih priporočil Policijske postaje Domžale in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Novi radarji bodo v obe smeri merili na naslednjih lokacijah:

v Preserjah pri Radomljah na Pelechovi cesti v bližini osnovne šole,

v Radomljah na Prešernovi cesti (v bližini Kulturnega doma),

na Bukovčevi cesti na Viru,

na Ljubljanski cesti pri Češminovem parku v Domžalah in

na Selu pri Ihanu.

Kot je povedala županja Občine Domžale Renata Kosec, je bil ta korak nujen. "Namen je zagotoviti varnost, ne kaznovati," je dejala in dodala, da tudi z različnimi ovirami na cesti niso dosegli zadostne varnosti.

"Smo ena zadnjih okoliških občin, ki uvaja ta ukrep, ki dokazano umirja hitrost in zmanjšuje število nesreč," je sklenila županja. Foto: STA

Na občini so radarje poimenovali kar varnostne kamere, saj je njihova glavna naloga varovanje vseh udeležencev v prometu, še posebej otrok, ki so ena najbolj ranljivih skupin, še poroča portal.