Na dolenjski avtocesti na prehitre voznike prežita dva nova radarja. Začasnega so postavili na predelu višnjegorskega klanca v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu, v smeri proti prestolnici pa bo radar postavljen trajno," so za Žurnal24 pojasnili na policiji in na Darsu. S tem ukrepom želijo na višnjegorskem klancu, ki velja za enega najbolj izpostavljenih odsekov na slovenskih avtocestah, umiriti hitrost voznikov in s tem poskrbeti za večjo varnost.