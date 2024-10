Razkritje v Pragi: avtomobil, ki začenja nov videz pri Škodi #foto

Škoda elroq je novi adut češkega avtomobilskega proizvajalca, ki je istočasno adut na evropskem trgu električnih vozil in priložnost za nadgradnjo oblikovalskega jezika.

Drastičnih sprememb elroq za Škodo vendarle ne prinaša, še vedno bo mogoče že od daleč prepoznati, da gre za avtomobil te znamke. Nov je sprednji del, nekaj površin je bolj minimalističnih in s tem so izboljšali aerodinamiko avtomobila.

Deset centimetrov daljši od bencinskega karoqa

To pa bo pomembno, saj je elroq izključno električni avtomobil. Prihaja z Volkswagnove električne platforme MEB. Dimenzijsko je razred pod enyaqom, primerjati pa ga je mogoče z novim fordom explorerjem in volvom EX30.

Elroq je dolg 4,49 metra, enyaq pa 4,65 metra. Bencinsko gnani karoq, za katerega je elroq neposredna alternativa, je deset centimetrov krajši.

Natančne cene trenutno še niso znane, izhodiščna cena pa bo okrog 33 tisoč evrov.

Kapaciteta baterij od 52 do 77 kilovatnih ur

Elroq bo na voljo v treh različicah 50, 60 in 85, ki prikazujejo kapacitete baterij. Te bodo 52, 59 in 77 kilovatnih ur. Pri različicah 50 in 60 bo največja moč polnjenja do 145, pri različici 85 pa do 175 kilovatov. Pri klasičnem izmeničnem toku bo največja moč polnjenja 11 kilovatov.

Tudi na štirikolesni pogon niso pozabili

Sistemska moč motorjev bo znašala od 125, 150 in 210 kilovatov. Pri vseh različicah je elektromotor postavljen na zadnjo os, kar obeta dobro okretnost avtomobila. Različica 85x pa ima dodatni elektromotor še spredaj in tako tudi štirikolesni pogon. Najvišja hitrost bo 160 kilometrov na uro, pri različici z največjo baterijo pa do 180 kilometrov na uro. Pospešek do stotice znaša odvisno od različice od 6,6 do devet sekund.

Pri Škodi so ponosni tudi na praktičnost avtomobila. Prtljažnik ima 470 litrov prostornine, kar je mogoče s podiranjem naslonjal zadnje klopi povečati do 1.580 litrov.

Za primerjavo: enyaq v Sloveniji stane vsaj 51 tisočakov.

