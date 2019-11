Zaradi sulfita v mesu vložili kazensko ovadbo

Sindikat ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z organi v sestavi je danes po poročanju Radia Slovenija vložil kazensko ovadbo zoper generalnega direktorja uprave za varno hrano Janeza Posedija in glavno inšpektorico na upravi Andrejo Bizjak. Očitajo jima prikrivanje nevarne prakse dodajanja sulfita v mesne pripravke.

Sindikat je vložitev ovadb napovedal konec oktobra. Kot so pojasnili takrat, jih vodstvo uprave ni obvestilo o prijavah nepoštenih praks v mesnicah in je tako ogrožalo zdravje potrošnikov več kot tri mesece. Prav tako so po njihovih navedbah kršili zakon o inšpekcijskem nadzoru, ki ob takih primerih nevarnosti in nedovoljenih praks nalaga takojšnje obveščanje javnosti.

Junija odkrili aditive, oktobra je za to izvedela javnost

V začetku oktobra je namreč do medijev prišla novica, da je inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin septembra izvedla poseben nadzor nad uporabo aditiva iz skupine sulfitov, potem ko je junija prisotnost aditiva iz te skupine ugotovila v petih vzorcih mesnih pripravkov v mesnicah trgovskih verig.

Zaradi poznega obveščanja javnosti o ugotovljenem nedovoljenem aditivu v mesnih pripravkih se je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano Aleksandra Pivec odločila za uvedbo notranjega nadzora v upravi za varno hrano.

Generalni direktor uprave za varno hrano Janez Posedi Foto: STA

Obenem se pojavlja nezadovoljstvo z delovanjem uprave. Pristojni namreč že leta napovedujejo reorganizacijo uprave, o kateri pa sta sindikat zaposlenih na kmetijskem ministrstvu in Sindikat veterinarjev Slovenije na nasprotnih bregovih.

Sindikat veterinarjev meni, da je uprava za varno hrano ustrezno organizirana in da bi prenos dela uprave neposredno pod ministrstvo, kot ga predlaga ministrica in mu nasprotuje vodstvo uprave, pomenil konflikt interesov. Stališče sindikata zaposlenih na kmetijskem ministrstvu pa je, da je sedanja organiziranost preveč podrejena veterini, medtem ko so druge stroke zapostavljene.

Glavna inšpektorica na upravi Andreja Bizjak Foto: Siol.net

Predsednica Sindikata veterinarjev Slovenije Nataša Ajdič je danes za Radio Slovenija sicer zagotovila, da dogajanje ne vpliva na delo inšpektorjev, ki še naprej delajo strokovno po svojih najboljših močeh.