Zaradi smrtne nesreče pri Vranskem vložili obtožnico zoper dve osebi in družbo

Celjsko tožilstvo je štiri leta po nesreči pri Vranskem, v kateri sta umrla 17-letnica in 30-letni moški, vložilo obtožnico zoper eno pravno in dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Po poročanju medijev obtožnica bremeni družbo Energetika projekt, njenega tedanjega direktorja in preglednika.

Po mnenju tožilstva so družba Energetika projekt, njen tedanji direktor in preglednik odgovorni za povzročitev splošne nevarnosti, ker mostu, ki ga je po neurju spodnesel narasli vodni tok, niso zaprli za promet, danes poročata časnik Slovenske novice in POP TV.

Narasli potok odnesel službeno vozilo

Do tragične nesreče je prišlo septembra 2014, ko je narasli potok Bolska odnesel del brežine in službeno vozilo, s katerim sta se sodelavca AMZS odpravljala na preventivno aktivnost. Na AMZS so tedaj odgovornim za varnost v cestnem prometu sporočili, naj opravijo svoje delo. Opozorili so, da je bil most, kjer je prišlo do nesreče, že večkrat uničen.