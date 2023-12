Zaradi smrti dečka v razgretem avtu tožilstvo vložilo obtožnico

Tožilstvo je zaradi smrti dečka v razgretem avtu junija letos na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper otrokovo mater in njenega partnerja, obtožnica pa še ni pravnomočna, poročajo mediji. Preiskava obtožencev, ki sta bila osumljena povzročitve smrti otroka iz malomarnosti in drugih kaznivih dejanj, se je zaključila konec novembra.

V Sv. Lovrencu v občini Prebold je 20. junija otrok ostal zaprt v osebnem vozilu na soncu. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.

V vročem avtu naj bi bil najmanj dve uri

Otrok naj bi umrl v avtu pred domačo hišo, v kateri je živel z mamo in njenim partnerjem. V vročem avtu naj bi bil najmanj dve uri. Mrtev naj bi bil že dlje časa, preden so na kraj prispeli reševalci.

Celjski kriminalisti so osumljenca dva dni kasneje s kazensko ovadbo pripeljali k preiskovalnemu sodniku. Celjsko okrožno sodišče je obema odredilo pripor in ga septembra podaljšalo do 20. decembra.

Poleg povzročitve smrti otroka iz malomarnosti sta bila osumljena tudi storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Tožilstvo podalo tudi predlog za podaljšanje pripora za oba obdolžena

Konec novembra je celjsko okrožno tožilstvo s sodišča prejelo spis po opravljeni preiskavi, v začetku tega tedna pa je na sodišče vložilo obtožnico. Kot je za Dnevnik povedala predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli, je tožilstvo poleg obtožnice podalo tudi predlog za podaljšanje pripora za oba obdolžena. Sodnica je za časnik dejala, da še ne vedo, kdaj bo obtožnica postala pravnomočna, in zatrdila, da bo zadeva obravnavana prednostno.

Obtožnico sta že prejela tudi odvetnika obtoženih, oba pa bosta po poročanju medijev v roku osmih dni vložila ugovor.

V preteklosti je policija dečkovo mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Za povzročitev smrti iz malomarnosti je zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih let, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa do treh let zapora.