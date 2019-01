Zaradi razlitja nevarne snovi evakuirali pedagoško fakulteto

Policijo so ob 12.45 obvestili o razlitju manjše količine broma pri pospravljanju učnih pripomočkov v kletnih prostorih ljubljanske pedagoške fakultete. Dve osebi, ki sta bili v neposredni bližini, so odpeljali na preventivni pregled v UKC Ljubljana.

Na kraju so posredovali gasilci. Snov so že izolirali in zaščitili. Nihče ni bil poškodovan, dogodek ne pomeni nevarnosti za okolje. Zgradbo so v času posredovanja gasilcev preventivno evakuirali.