V Ljubljani trčila vlak in avtomobil, gasilci rešili ukleščeni osebi

Ljubljanski poklicni gasilci so danes okoli 2.30 posredovali na Magistrovi ulici v Ljubljani, kjer sta trčila potniški vlak in osebni avtomobil. Iz vozila so rešili ukleščeni osebi in ju predali reševalcem nujne medicinske pomoči, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Po podatkih policije sta voznik in potnik utrpela lažje poškodbe.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, se voznik osebnega avtomobila ni ustavil pred zavarovanim prehodom čez železniško progo, čeprav so svetlobni znaki naznanjali prihod vlaka in so bile polzapornice že spuščene. Takrat je z voznikove leve strani iz smeri Vižmarij pripeljala kompozicija dveh lokomotiv, ki je z desno sprednjo stranjo trčila v sprednjo levo stran vozila.

Po trčenju je vozilo obrnilo in odbilo v desno, kjer je trčilo v zaporniški pogon s polzapornico in še v svetlobni prometni znak za označevanje prehoda ceste čez železniško progo. Voznika in potnika so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center.

