Avtor:
A. P. K.

Sreda,
24. 9. 2025,
17.02

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta

avtocesta, štajerka | Zastoj že nastaja na vzhodni ljubljanski obvoznici, na priključku na Zaloško cesto in proti razcepu Malence. | Foto Dars/Promet.si

Zastoj že nastaja na vzhodni ljubljanski obvoznici, na priključku na Zaloško cesto in proti razcepu Malence.

Foto: Dars/Promet.si

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Zaloški cesti in Golovcu, navaja prometno-informacijski center. Kot je razvidno iz spletnih kamer, tam že nastajajo zastoji.

Na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič iz smeri Kozarij je zaradi okvare tovornega vozila zaprt en prometni pas.

Še ena nesreča in številni zastoji

Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi glavna cesta Slovenj Gradec–Dravograd, pri Pamečah.

Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. 

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih.

