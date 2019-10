Onesnaženje na Celjskem: preventivno zaprli del igrišč v javnih vrtcih #video

Otroci vseh treh javnih vrtcev v Celju se bodo do nadaljnjega igrali samo na utrjenih površinah oziroma na delih igrišč, kjer bodo čim manj izpostavljeni onesnaženim tlom in prahu, ki se dviga s tal, sporočajo s celjske občine.

Celje je zaradi stare celjske cinkarne močno onesnaženo. Tla v Celju so onesnažena s cinkom in kadmijem, višje vsebnosti so bile izmerjene tudi za svinec, živo srebro in delno arzen. Zaradi tega pa bi že pred desetletji morali zamenjati zemljo na 13 igriščih vrtcev.

Zdaj naj bi se tega le lotili, a le v dveh vrtcih. Na celjski občini so konec septembra ob prisotnosti okoljskega ministra Simona Zajca predstavljali projekt zamenjave zemlje v okolici celjskih vrtcev Mavrica in Zarja, ki ju je Zajčevo okoljsko ministrstvo z odlokom označilo za degradirana. Letos sta prioriteta, preostalih osem celjskih vrtcev bo na vrsti prihodnje leto.

Prispevek Planetove novinarke Nataše Repovž o začetku sanacije:

Manj igralnih površin

Pred samo sanacijo so z ministrstva občini poslali dopolnitev Protokola ravnanj v povezavi z zdravjem otrok pri igri na otroških igriščih vrtcev, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. In občina, ki jo vodi Bojan Šrot, je omejila območja igrišč.

"Da bi za obdobje pred sanacijo našli najboljše skupne rešitve in da bi bili otroci čim manj izpostavljeni onesnaženim tlom in prahu, ki se dviga s tal, smo v vrtcih sprejeli dodatne ukrepe. Otroci vseh treh javnih vrtcev se bodo do nadaljnjega igrali samo na tistih delih igrišča, ki ustrezajo dopolnjenim priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Igrali se bodo torej samo na utrjenih površinah oziroma na tistih delih igrišča, kjer lahko poskrbimo za njihovo varno igro."

Zaradi onesnaženja je na Celjskem več rakavih bolnikov kot drugje po državi:

Sanacija se bo začela ta mesec

Če ne bo pritožb na izbiro izvajalca del, se bo sanacija začela ta mesec. Sporno zemljo bodo odstranili, pripeljali novo, na novo bodo uredili zunanjost vrtcev, zamenjali pohodne površine in na novo uredili igrala.

Vrednost projekta je ocenjena na 590 tisoč evrov - letos naj bi za obnovo namenili 400 tisoč evrov, prihodnje leto še 190 tisoč evrov.