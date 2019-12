Zaradi nevzdržnih razmer vre v mariborskih zaporih #video

Odnosi med vodstvom in zaporniki so se tako zaostrili, da po opozorilnem zažiganju vzmetnic zaporniki v anonimnem pismu zdaj grozijo z gladovno stavko. Glavni razlog za nezadovoljstvo je prenatrpanost; zapor v štajerski prestolnici namreč poka po šivih. Zasedenost je kar 115-odstotna.

"Ne bomo jedli in ne bomo šli na delo, če nam zavod ne bo omogočil primernih razmer za prestajanje kazni," so zapisali obsojenci iz mariborskega zapora. Na upravi za izvrševanje kazni očitke o slabih razmerah zanikajo, priznavajo, da je mariborski zapor, tako kot vsi moški zapori v državi, prezaseden.

Ni šlo za nedolžen dogodek

Eden od obsojencev je 7. decembra v mariborskem zaporu zažgal vzmetnico, pravosodni policisti so požar do prihoda gasilcev že pogasili. Dva zaposlena in enega obsojenca so morali oskrbeti v UKC Maribor. A očitno ni šlo za nedolžen dogodek, saj zaporniki zdaj sporočajo, da so z zažiganjem opozorili na nevzdržne razmere.

Vodstvo mariborskega zapora danes ni želelo stopiti pred kamero ekipe oddaje Planet 18. Iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so pisno sporočili, da po njihovem mnenju požig vzmetnice ni bil znak protesta. Šlo naj bi za osebne okoliščine enega izmed obsojencev, ne za kolektivno načrtovan dogodek.

"Pomagajte!"

Razlog za nezadovoljstvo je predvsem prenatrpanost in skozi okna mariborskega zapora so obsojenci vzklikali "pridite, da vam pokažemo" in še "pomagajte". A ekipa oddaje Planet 18 ni smela na snemanje v notranjosti zapora. Iz uprave so sicer potrdili, da so vsi slovenski zapori prezasedeni, mariborski trenutno 115-odstotno.

Obsojenci v mariborskem zaporu trdijo, da takšna prezasedenost pomeni, da na 20 kvadratnih metrih biva po šest ali celo več ljudi. A na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so dejali, da ni res, da bi bilo zaprtim osebam na voljo le tri kvadratne metre ali manj bivalnega prostora.

Kljub temu so mariborski zaporniki jasni in napovedujejo, da ne bodo jedli in šli na delo, če jim zavod ne bo omogočil primernih razmer. Težave s prezasedenostjo moških zaporov bi po mnenju uprave lahko dolgoročno rešili le z novogradnjo zapora v Ljubljani.