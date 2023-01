Zaradi "katastrofalnih" razmer v zdravstvu SDS zahteva sklic izredne seje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja poslancev SDS je današnjo stavko pacientov in za sredo napovedano stavko zdravnikov komentirala z besedami, da "smo v Sloveniji priča neki shizofreni situaciji, ko ne vemo več, kdo proti komu stavka".

V SDS menijo, da bi morali neurejene razmere v zdravstvu reševati na vladi oziroma v DZ. Za odločanje v DZ so zato pripravili več priporočil, s katerimi bi DZ vlado med drugim pozval k takojšnji pripravi zakona o interventnih ukrepih za reševanje trenutnih razmer v zdravstvu. Te je vodja poslancev SDS Jelka Godec označila za katastrofalne.

Poslanska skupina SDS namreč zahteva sklic izredne seje DZ na temo katastrofalnih razmer v zdravstvu. Predloge treh priporočil, ki so jih pripravili za odločanje v DZ, je Godčeva predstavila na današnji novinarski konferenci.

Po njenih besedah DZ predlagajo, da pozove vlado, da v sodelovanju z vsemi parlamentarnimi strankami, strokovnimi, stanovskimi in drugimi interesnimi organizacijami v zdravstvu in združenju pacientov v roku 30 dni pripravi zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu. Z njim naj se začasno aktivira vse razpoložljive rezerve v vseh delih zdravstvenega sistema ter dodatna sredstva za čimprejšnjo zagotovitev zdravstvenega varstva vsem, ki plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje.

V zakonu naj se opredeli tudi sistem za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev, tako zdravnikov, medicinskih sester kot vseh drugih, ki so zaradi neurejenih razmer v zdravstvu in zaradi neustreznega vrednotenja njihovega dela odšli v tujino in tam poiskali svoj kruh.

DZ bi vlado pozval, naj nemudoma predlaga spremembo zakona o javnem naročanju

V skladu s predlogom priporočil bi DZ vlado tudi pozval, naj nemudoma predlaga spremembo zakona o javnem naročanju, s katerim bi ponovno uvedli sistem referenčnih cen na področju nabave medicinskega materiala in tako po poslankinih besedah cene medicinskega materiala približali cenam na evropskem trgu. "Razlika, ki zdaj odhaja v različne žepe, pa se sistemsko usmeri v odpravo plačnih nesorazmerij oz. v odpravo čakalnih dob," je dodala poslanka.

Še eno priporočilo vladi pa bi bilo, da v roku 30 dni v sodelovanju s stanovskimi in sindikalnimi organizacijami s področja zdravstva pripravi in predlaga nov plačni sistem v zdravstvu. Hkrati bi vladi predlagali, da pripravi tudi predlog za odpravo plačnih nesorazmerij v vseh drugih delih javnega sektorja ter začne pogajanja za nov plačni sistem s tistimi deli strokovnega dela javnega sektorja, ki predstavljajo neko zaokroženo celoto in ki želijo bodisi poseben plačni sistem bodisi poseben steber znotraj dosedanjega okvirja plačnega sistema, je še navedla Godčeva.

"V Sloveniji smo priča shizofreni situaciji, ko ne vemo več, kdo proti komu stavka"

Vodja poslancev SDS je današnjo stavko pacientov in za sredo napovedano stavko zdravnikov komentirala z besedami, da "smo v Sloveniji priča neki shizofreni situaciji, ko ne vemo več, kdo proti komu stavka". Pri tem je poudarila, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan "star maček v zdravstvu", ki rešitve pozna že od leta 2013 in ima vso podporo predsednika vlade Roberta Goloba, vladna koalicija pa ima v parlamentu 51 glasov. Ob takšni podpori bi napovedane reforme pričakovala že veliko prej, je dejala Godčeva. Interventni zakoni, sprejeti v DZ, pa po njenih besedah niso prinesli tistega, kar je verjetno pričakovala celotna država.