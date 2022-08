Zaradi izgubljenih tujcev pod Voglom iz Googla izbrisali pohodniško pot

V zadnjem mesecu so reševalne ekipe bohinjskih gorskih reševalcev ter policijski in vojaški helikopter že štirikrat reševali izgubljene pohodnike na območju Vogla. V treh primerih jih je zavedla navigacija, zato je iz Google zemljevidov že izbrisana, so sporočili s kranjske policije.

Kar trikrat je pohodnike pri sestopanju navigacija pripeljala na neprehoden in nevaren teren z visokimi grapami. Eden od izgubljenih pohodnikov pa je zapustil nemarkirano, vendar uhojeno pot, a je prav tako zašel na nevaren in neprehoden teren.

"Vsi so bili tujci in vsi so bili ob reševanju na območju pod smučiščem Vogel, kjer je tudi nihalka oziroma kabinska žičnica. K sreči se do zdaj ni nihče poškodoval," je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Pristojni opozarjajo na uporabo markiranih poti, ne zgolj navigacije. Navigacija naj bo le pripomoček, ne nadomestek uradnih zemljevidov in markacija. Eno pot, ki je bila dvakrat razlog za reševanje, so iz Google zemljevidov že izbrisali.

Markacije je treba poznati

Na planinskih kartah so markirane poti običajno rdeče obarvane.

"Polna črta so lahke poti, prekinjena rdeča pa zahtevne planinske poti. Preostalo, na primer prekinjene črne črte, pike ... To pa so lovske poti, kolovozi, brezpotja, ostanki poti in so za nepoznavalce območja nevarne. Zato naj jih ne uporabljajo in naj ostanejo na markiranih poteh," je razložil Kos.

"Pozivamo turistične delavce, ki ponujajo nastanitev tujcem ali pa jim svetujejo, naj jim povedo, da naj se držijo označenih poti ali pa uporabijo pomoč vodnikov," so še pozvali pri policiji.