Zaradi goljufanja pri hitrih testih policisti vložili več kot 400 ovadb

Novomeški kriminalisti so končali preiskavo kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije, povezanih z izvajanjem hitrih antigenskih testov na novi koronavirus. Ugotovili so, da so trije zaposleni v eni od zdravstvenih ustanov več kot 170 osebam brez testiranja omogočili pridobitev covidnih potrdil, ter vložili več kot 400 kazenskih ovadb.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, so v obsežni kriminalistični preiskavi obravnavali sum več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Ta so povezana z zlorabami pri izvajanju hitrega antigenskega testiranja na novi koronavirus v eni izmed zdravstvenih ustanov na območju Novega mesta. V predkazenskem postopku so ugotovili, da so bila kazniva dejanja storjena v času izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19, in sicer od marca 2021 do januarja 2022.

Osumljeni trije zaposleni in 176 pridobitnikov covidnih potrdil

Kaznivih dejanj so utemeljeno osumljeni trije zaposleni, ki so kot koncesionarji izvajali hitro antigensko testiranje. Osumljenih pa je tudi 176 oseb, ki so bile v 662 primerih pridobitniki covidnih potrdil, s čimer jim je bilo brez izvedenega testiranja na novi koronavirus omogočeno izpolnjevanje pogoja PCT, so sporočili s PU Novo mesto.

Dodali so, da so za dokazovanje kaznivih dejanj v predkazenskem postopku izvedli številna nujna preiskovalna dejanja po izdanih odredbah pristojnega sodišča, na podlagi katerih so pridobili dokaze utemeljitev suma storitve kaznivih dejanj.

Na pristojno tožilstvo je policija podala ovadbe za skupno 414 kaznivih dejanj. Od tega za 106 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic, za 106 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenje uradne listine ter za 176 kaznivih dejanj ponarejanja listin.

Ovadbe so podali tudi za 26 koruptivnih kaznivih dejanj. Med njimi so tri kazniva dejanja jemanja podkupnine, devet kaznivih dejanj dajanja podkupnine, deset kaznivih dejanj dajanja daril za nezakonito posredovanje ter štiri kazniva dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.

Z obračunom neizvedenih hitrih antigenskih testiranj je bil državni proračun oškodovan za okoli 5.200 evrov, so še sporočili s PU Novo mesto.