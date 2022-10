Zaradi birokratskih ovir bo ugasnil en oddajnik Radia Ognjišče

Sprožili so upravni spor in zaradi močno izražene volje in želje prebivalcev Bohinja začeli oddajati s predpisano frekvenco in močjo z druge oddajne točke.

Radio Ognjišče je z današnjim dnem ugasnil oddajnik, ki pokriva Bohinj. Razlog za to so, kot so navedli v sporočilu za javnost, birokratske ovire na Akosu, ki se vlečejo že 15 let.

Kot so še navedli v sporočilu, je Radio Ognjišče leta 2007 dal pobudo za pokrivanje Bohinja s svojim programom, a je bil javni razpis za oddajno točko Vogel objavljen šele po enajstih letih, torej novembra 2018. Po nekaj mesecih, ko je komisija že ugotovila, da je na razpisu največ točk zbral Radio Ognjišče, pa je bil le-ta razveljavljen.

Novembra 2019 je bil objavljen nov razpis, tokrat z oddajne točke nad Bohinjsko Bistrico, a so z Radia Ognjiče opozorili, da z omenjene točke ne bo mogoče oddajati, ker gre za zasebno zemljišče ruskega državljana in je brez ustrezne infrastrukture.

Na razpisu so bili znova izbrani in julija 2020 tudi prejeli dovoljenje za oddajanje. Po pridobitvi dovoljenja za oddajanje so oddali vlogo za prestavitev oddajne lokacije nazaj na Vogel, kjer je ta frekvenca tudi sicer mednarodno usklajena, a, kot so zapisali, na Akosu za njihove argumente ni bilo posluha.

Prikrajšani bodo predvsem starejši, ki jim ta program veliko pomeni

Sprožili so upravni spor in zaradi močno izražene volje in želje prebivalcev Bohinja začeli oddajati s predpisano frekvenco in močjo z druge oddajne točke. Pri tem ni prišlo do nobenih motenj drugih radijskih postaj. Takšno odločitev so sprejeli tudi zaradi epidemije covid-19, ki je najbolj prizadela prav starejše, katerim ta program veliko pomeni. Še posebej so imeli pred očmi varovance Doma starejših v Srednji vasi, ki so že več kot deset let izražali željo po slišnosti programa Radia Ognjišče, a ga z oddajne lokacije nad Bohinjsko Bistrico zaradi hribovitega terena sploh ne bi mogli spremljati.

Lokacija ni primerna za oddajanje

Kljub temu, da je celo inšpektor agencije podal ugotovitev, da v dovoljenju dodeljena lokacija ni primerna za oddajanje, so bili v preteklih tednih pozvani, naj oddajnik ugasnejo, sicer bodo sledile finančne kazni, teh pa si, kot so še navedli, ne morejo privoščiti.

"Z gotovostjo lahko trdimo, da Bohinjce od sprejemanja našega programa loči le malce več prilagodljivosti zaposlenih na Akosu, saj imajo v svojih rokah platno in škarje. Z razumevanjem stisk ljudi, ki jim je bil naš radio edini prijatelj, bi ta birokratska pregrada lahko hitro padla in ob tem ne bi bil kršen noben zakon. Od agencije ne želimo in ne pričakujemo nobenih dodatnih ali izrednih ugodnosti, s pokrivanjem celotnega Bohinja ne bi bil nihče z ničemer prikrajšan, nikogar ne bi motili in nikomur ne bi ničesar jemali. Dokler racionalna izraba radijskega spektra agenciji pomeni le nesmiselno in nelogično omejevanje oddajanja, bodo v Bohinju namesto programa Radia Ognjišče najverjetneje slišali kakšno italijansko radijsko postajo, saj se danes z veliko grenkobo poslavljamo od svojih poslušalcev s tega čudovitega dela Slovenije in smo za nedoločen čas ugasnili oddajnik," so za konec sporočili v obvestilu.