Slovenski smučarski centri so po zaslugi nizkih temperatur, deloma pa tudi snežnih padavin v zadnjih dneh, pripravljeni na začetek sezone, ki jo bo sicer znova krojila tudi epidemija. Vrata že v petek odpirajo na Rogli, Krvavcu, Kopah in Voglu, v soboto na Golteh in Kaninu, na Pohorju pa za zdaj odprtje načrtujejo naslednji konec tedna.

Na Rogli je konec minulega tedna zapadlo 40 centimetrov naravnega snega, ugodne pa so bile tudi razmere za tehnično zasneževanje.

Kot je povedala direktorica Uniturja Barbara Soršak, letos glede na omejitve ne načrtujejo večjih dogodkov, povezanih z odprtjem sezone, bodo pa od sobote dalje smučarjem na voljo tudi tekaške proge. Predprodaja vozovnic še poteka, cene pa so v predprodaji okoli 15 odstotkov ugodnejše od rednih. Za nakup je mogoče uporabiti tudi letošnje turistične bone, zaradi česar je letošnja predprodaja boljša od lanske. Redne cene vozovnic so sicer zgolj za malenkost podražili.

Na Krvavcu številne nove investicije

Na Krvavcu so, kot je povedala Barbara Trebušak iz marketinga, investirali v cestno infrastrukturo na poti do hotela, obogatili gostinsko ponudbo, investirali v opremo za zasneževanje in naprave za vzdrževanje smučišča. Vsem obiskovalcem, ki si bodo smučarske vozovnice zagotovili vnaprej, bodo omogočili prednostni vhod na kabinsko žičnico. Z redno prodajo smučarskih vozovnic začenjajo danes, cene vozovnic pa se bodo malenkost zvišale.

Na Voglu primanjkuje kadra

Na Voglu je v zadnjih dneh zapadlo 90 centimetrov snega, zato so se prav tako že pripravili na začetek sezone. Po besedah Aleksandre Fiorelli iz Žičnic Vogel, imajo nekaj težav s pomanjkanjem kadrov, kar je posledica sezonskega zaposlovanja zaradi nerednega obratovanja in negotovosti, ki so povezane z epidemijo.

Poleg tega se na Voglu, kjer so odvisni od naravnega snega, nadejajo, da ne bo odjuge ter da bo padel še dodaten sneg in se obdržal vso zimo. Predprodaja smučarskih vozovnic je bila relativno uspešna, k čemur so pripomogli tudi letošnji boni. Sicer pa bo dnevna smučarska vozovnica na Voglu letos za dva evra dražja od lanske. V prihodnjih letih načrtujejo zamenjavo nekaterih žičniških naprav.

Na Kopah imajo že zdaj izredno dobre zimske razmere

Brez tradicionalnih spremljevalnih dogodkov, ki so jih odpovedali tudi za ves december, bodo sezono tudi na največjem koroškem smučišču na Kopah odprli v petek z obratovanjem prog Pungart in Sedlo. Predvidevajo, da bodo do sredine decembra pripravljene tudi vse ostale proge, vključno z najdaljšo Kaštivnik, ki letos smučarje pričakuje razširjena.

Naložba v posodobitev te proge je stala okoli 75 tisoč evrov, od tega je delež Fundacije za šport 22 tisoč evrov, je povedal direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž. Potem ko so lansko zimsko sezono na Kopah našteli le 23 tisoč smučarjev, si letos, tudi zaradi že zdaj dobrih zimskih razmer z okoli pol metra naravnega snega, obetajo boljšo sezono.

Boljša kot lani je bila predprodaja sezonskih smučarskih kart po enaki ceni kot lani. Do danes so jih prodali okoli 260, kar je 12 odstotkov več kot lani. Od pet do šest odstotkov pa so v primerjavi z lani dražje dnevne smučarske vozovnice. Paradiža trenutno skrbijo predvsem podražitve energentov, še posebej napovedane podražitve električne energije z januarjem, zato si bodo prizadevali čim več kompaktnega snega narediti v decembru.

Na Kaninu po novem tudi turno smučanje

Na slovenskem visokogorskem smučišču Kanin imajo že skoraj meter in pol snega, odprtje pa načrtujejo konec tedna. Pripravljajo se na izvedbo nove gondole, saj obstoječi poteče obratovalno dovoljenje konec zimske sezone 2022/2023.

Bodo pa obiskovalcem na novo ponudili vodeno turno smučanje. "Kanin je idealen za turne smučarje, povpraševanje po tovrstnem smučanju je, tako da smo se odločili, da bi izvajali in ponujali tudi te programe," je povedala direktorica Manuela Božič Badalič in dodala, da je bila predprodaja kart zaradi razmer slaba, sicer pa so cene dvignili za pet do deset odstotkov.

Na Golteh bodo začetek sezone obeležili s posebnimi znižanimi cenami

Prav tako v soboto odprtje smučarskih prog načrtujejo na Golteh. Kot je povedala direktorica Suzana Srdić, bodo začetek sezone obeležili s posebnimi znižanimi cenami, ker želijo poskrbeti za varnost vseh. Pred sezono so vlagali predvsem v dodatno gostinsko ponudbo, zaradi dviga cen energentov pa so morali nekoliko zvišati cene vozovnic.

Na Pohorju prav poseben paket dnevnih vozovnic

Na Mariborskem Pohorju otvoritev sezone načrtujejo za prihodnji konec tedna. Doslej so zasneževali proge na Arehu in zgornjem delu Pohorja, zapadlo pa je tudi precej naravnega snega. Katere proge bodo odprte ob začetku sezone, bo po besedah Mihe Rubina iz Marproma odvisno od pogojev za pripravo v naslednjih dneh.

Začetek sezone bodo pospremili s promocijskimi cenami vozovnic. Ena od novosti je, da so smučarjem letos ponudili poseben paket dnevnih vozovnic, ki ga je moč kupiti z letošnjim bonom, zanimanje zanj pa je za zdaj dobro. Gre za štiri dnevne vozovnice v vrednosti sto evrov ali tri dnevne vozovnice za otroke v vrednosti 50 evrov. Doslej so prodali že okoli 500 teh paketov.

Sicer pa so v predprodaji doslej prodali tudi skoraj 1.500 različnih sezonskih vozovnic, kar je več kot v primerljivem času lani. Od tega je bila približno četrtina nakupov opravljena z unovčitvijo bonov. Cene sezonskih vozovnic in dnevnih med tednom bodo ostale enake kot lani, medtem ko so jih za smučanje ob koncih tedna malenkost podražili.

Konec leta v Kranjski Gori nova sedežnica

V Kranjski Gori točnega začetka obratovanja žičniških naprav še niso napovedali, vsekakor pa bo to v začetku decembra. Cene dnevnih in večdnevnih vozovnic so zvišali za okoli pet odstotkov, medtem ko so cene sezonskih vozovnic ostale nespremenjene. Predprodajo smučarskih vozovnic so končali z zadnjim dnem novembra, je pa bila pri njih nekoliko boljša kot lani, na kar so vplivali zlasti boni.

Kot je povedala Irena Golc iz RTC Žičnic Kranjska Gora, so letos začeli kar tri investicije. Zaključujejo projekt garaže za teptalne stroje, z novim akumulacijskim jezerom bodo širili možnosti zasneževanja v Podkorenu, najpomembnejši pa je projekt Vitranc 2.

"Če bo vreme služilo, računamo, da bi sedežnica stala že do konca letošnjega leta. V kolikor bi nam vreme ponagajalo, pa v začetku leta 2022. Gre za štirisedežnico znamke Leitner, vrednost naložbe pa je tri milijone evrov," je dodala Golčeva.

V Cerknem cen vozovnic ne bodo višali

V Cerknem začetek smuke napovedujejo za sredino decembra. Kot je povedal direktor Jože Oplotnik, so pred sezono opravili vzdrževalna dela na vseh napravah. Predprodaja smučarskih kart je bila po njegovih besedah letos zanemarljiva, saj so v pretekli sezoni podali covidno garancijo in je v veliki večini prihajalo do zamenjave vozovnic. So se pa odločili, da letos cen ne bodo višali.

Na Veliki planini bodo sezono otvorili s sankanjem

Na Veliki planini ta konec tedna vabijo na dnevno sankanje po 2,5 kilometra dolgi poti, medtem ko začetek smučanja in nočnega sankanja napovedujejo za prihodnji petek. Kot so sporočili, si je sanke mogoče izposoditi, za termine nočnega sankanja pa je zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna rezervacija. Spomnili so, da je nakup vozovnic možen z letošnjim turističnim bonom.