Na Mariborskem Pohorju poteka sečnja dreves. Marprom je odločen, da legendarno Zlato Lisico zadrži v Mariboru. Zaradi vse slabših zim se je ta zadnja leta selila v Kranjsko Goro, a so letos Mariborčani našli rešitev. Novo progo Zlate Lisice bodo prestavili višje.

Od ponedeljka na Mariborskem Pohorju med Kočo Luka in Trikotno jaso poteka sečnja dreves. V treh dneh je izvajalcem uspelo končati s posekom, zdaj poteka še spravljanje dreves. S tem bodo uredili novo zasilno progo Zlate Lisice, ki jo bodo uporabili v primeru previsokih temperatur v dolini.

"Če imaš dve varianti, spodnjo in zgornjo, ni vrag, da ne bi enkrat malo sreče in bi bilo le teden hladnega vremena, da bi se progo dalo zasnežiti s kvalitetnim snegom," je povedal Tone Vogrinec.

Start nove proge je predviden na zgornji postaji Habakuk, cilj pa na Trikotni jasi. Tam bi v tem primeru postavili tudi tribune za gledalce in ostalo potrebno infrastrukturo.

"S posekom tega pol hektarja pridobimo toliko konfiguracij, da nam proga ustreza, da bi lahko tekmo za svetovni pokal, seveda v izjemnih primerih, če je spodaj ne moremo zasnežiti, izvedli tukaj zgoraj v boljših pogojih," je povedal Marko Rataj, vodja smučišč na mariborskem Pohorju.

Dela potekajo na površini okrog pol hektarja, kjer so že posekali okrog 420 dreves.

"Terenske razmere so relativno zahtevne, strmi teren, poleg tega je malo razmočenosti tudi zaradi prejšnjih dni, ko je bila gosta megla ali padavine. Glede tega je delo kar zahtevno," je delo opisal Miha Bergauer, vodja gozdnega obrata Ruše.

Delavci so postavili tudi opozorilne trakove, ki mimoidoče opozarjajo in prosijo za upoštevanje navodil, zaradi zagotavljanja varnosti. Obiskovalci Pohorja so danes z zanimanjem opazovali delavce pri sečnji.

Greenpeace: Sečnja je nespametna

Na sečnjo dreves na mariborskem Pohorju pa so se odzvali tudi v združenju Greenpeace Slovenija, kjer se sprašujejo, ali se zavedamo, da živimo v času podnebne krize, in dodajajo, da je sečnja dreves zaradi širjenja smučarske proge je nespametna.

"S tem tudi pridobimo jasno več možnosti tudi za normalno turistično smučarijo. Proge bojo lepše, ker smo v zgornjem delu vlečnico Habakuk podrli in so se nam možnosti tam bistveno izboljšale, tako da sem jaz prepričan, da bo to tudi na turistično smučarijo imelo velik pozitiven vpliv," je še dodal Rataj.

Sečnja bo predvidoma zaključena do prihodnjega tedna. Upravitelji smučišč na mariborskem Pohorju si tako želijo, da bi se ljubitelji belih strmin po novi progi lahko spustili že letos.