Zaposleni v Slovenski filharmoniji večinsko podpirajo direktorico Marjetico Mahne

Zaposleni v Slovenski filharmoniji (SF) so na internem ocenjevanju vodstva, ki so ga izpeljali v minulih dveh dnevih, večinsko izrekli podporo direktorici Marjetici Mahne. Direktorici je minister za kulturo Zoran Poznič zaradi finančne izgube zavoda ponudil možnost "častnega odstopa" oziroma odhoda v pokoj ali v nasprotnem primeru razrešitev.

Redno letno ocenjevanje vodstvenega kadra zavoda, s katerim vsako leto ob koncu sezone preverjajo, koliko je vodstvo podprto v obeh ansamblih - orkestru in zboru, so zaposleni v SF izpeljali v sredo in četrtek.

Ob skoraj 73-odstotni udeležbi je anonimno glasovanje pokazalo več kot 78-odstotno podporo direktorici, je za STA povedala predsednica delavskega predstavništva SF Barbara Kresnik.

Primanjkljaj ne more biti razlog za odhod

Glasovanje je sovpadlo z ministrovo ponudbo direktorici, naj zaradi finančne izgube zavoda, ki je ob koncu lanskega leta znašala 39.600 evrov, častno odide s položaja v pokoj, v nasprotnem primeru jo čaka razrešitev. A jo je Marjetica Mahne zavrnila z utemeljitvijo, da ta primanjkljaj v višini 0,6 odstotka letnih odhodkov SF ne more biti razlog za odhod.

Kot protiargument je izpostavljala tudi, da je pod njenim vodstvom - na položaj s polnim petletnim mandatom je bila imenovana 1. avgusta lani po razrešitvi dolgoletnega direktorja Damjana Damjanoviča, prej je bila pol leta vršilka dolžnosti -, narasla prodaja abonmajev in vstopnic, s tem pa se je po več kot desetletju padca spet začelo vračati občinstvo.

Omenjala je tudi, da je svet zavoda potrdil finančni načrt za letošnje leto, v okviru katerega bi na priporočilo ministrstva izgubo sanirali še v tem poslovnem letu, in da se s primanjkljaji, celo višjimi kot v SF, spopadajo tudi drugi javni zavodi v kulturi.

Minister nenapovedano obiskal filharmonijo

Še pred omenjenim glasovanjem, čeprav je bilo napovedano za ponedeljek, se je v hiši nenapovedano oglasil minister in glasbenikom pojasnil svoje stališče glede poslovanja zavoda.

Glasbeniki so zaradi možnosti direktoričinega odstopa ali razrešitve v četrtek predse povabili svet zavoda, v katerem so Boris Rener (predsednik), Mojca Menart (namestnica predsednika), Igor Teršar in Breda Pečovnik kot predstavniki države oziroma ustanoviteljice SF ter Marina Kopše in Katarina Lenarčič kot predstavnici zaposlenih.

Na srečanju s člani sveta, na katerem je bila tudi direktorica, so želeli izvedeti, kako lahko prispevajo k nastalemu položaju. Odločili so se, da svetu zavoda podajo svoje mnenje. "Naše mnenje bomo podali, ker se čutimo dolžni. Omenili bomo analizo celotnega dela z direktorico, pa tudi, kaj si želimo," je še povedala Barbara Kresnik.

Kot pravijo na ministrstvu, finančna izguba v SF ni Damjanovičeva "dediščina", ampak posledica poslovanja v letu 2018, zato bodo sprožili postopke za direktoričino razrešitev.