Zaporniki državo letno stanejo 39 milijonov evrov

Med kaznivimi dejanji, zaradi katerih so osebe na prestajanju kazni, po Podržajevih besedah prednjačijo tista zoper premoženje, poleg tega pa še kazniva dejanja zoper človekovo zdravje, zoper življenje in telo in zoper gospodarstvo. Najbolj zasedeni so zapori na Dobu, v Ljubljani, Kopru in Mariboru, zapor ob koncu tedna pa je v povprečju prestajalo 58 zapornikov na dan.

Uprava je lani porabila nekaj več kot 39 milijonov evrov. Strošek oskrbnega dne je bil 79,51 evra, od tega je bil 50 evrov strošek plač, okoli 15 evrov so predstavljali materialni stroški, preostalo pa stroški investicij, zdravstvenega zavarovanja in zaposlovanja zaprtih oseb. Povečan strošek se kaže zlasti v investicijah v opremo in objekte ter v obnovi voznega parka.

Razmere so stabilne

Ob koncu lanskega leta je bilo v upravi zaposlenih 861 ljudi, od tega 547 pravosodnih policistov. Vlada je odobrila še 20 dodatnih zaposlitev pravosodnih policistov in ti postopki tečejo, skupaj z drugimi predvidenimi zaposlitvami pa naj bi se uprava v prihodnje okrepila za 36 zaposlenih. Tako naj bi se v prihodnjih mesecih že približali kadrovskemu načrtu, ki je 900 zaposlenih.

Podržaj je varnostne razmere v preteklem letu ocenil kot stabilne. Izpostavil je le skupinska upora v zaporih v Ljubljani in na Dobu, ki pa so ju pristojni po njegovi oceni razrešili brez pretirane uporabe prisilnih sredstev. Begov v letu 2017 niso beležili.

Je pa opozoril, da so bivalni prostori v Ljubljani še vedno neprimerni. Poleg tega je sistem kadrovsko podhranjen, ne le pri pravosodnih policistih, ampak tudi na področju strokovnega dela. Tako so lani v 271 primerih morali odpovedati spremstvo, predvsem na sodišča in v nekaj primerih tudi v zdravstvene ustanove.