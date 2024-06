Od danes popolna zapora Dunajske ceste: kaj morate vedeti?

Zaradi gradnje viadukta je od danes od polnoči do ponedeljka, 1. julija 2024, do 5. ure zjutraj za ves promet, vključno s pešci in kolesarji, popolnoma zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Dela spadajo v okvir urejanja Potniškega centra Ljubljana in okoliške infrastrukture, pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana.

Priporočen obvoz bo označen tako, da bodo vozniki z Dunajske ceste vodeni po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri).

Za pešce in kolesarje bo priporočen obvoz potekal po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (ter v nasprotno smer).

Obvoz linij mestnega potniškega prometa



Obvoz bodo v času trajanja popolne zapore imele linije 3G, 6, 6B, 7, 7L, 8, 11, 11B, 12, 12D, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 64. Trase bodo naslednje:



• Linije 3G, 6B in 11B: Slovenska cesta, Trg OF, Slovenska cesta (redna trasa);

• liniji 12 in 12D: Masarykova cesta, Kolodvor, Masarykova cesta (redna trasa);

• linije 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I in 20: Slovenska cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Dunajska cesta (redna trasa) in enako v obratni smeri;

• Linija 64: Dunajska cesta, Topniška ulica, Šmartinska cesta, Masarykova cesta, Kolodvor in enako v obratni smeri.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Rušili bodo del nadvoza

Rušitev severnega dela obstoječega železniškega nadvoza bo po navedbah Direkcije RS za infrastrukturo obsegala odstranjevanje robnega in notranjega nosilca, stebrov in oporne konstrukcije nadvoza. Južni del nadvoza so že podrli v začetku januarja, ko so prav tako uvedli štiridnevno popolno zaporo te ljubljanske vpadnice med Vilharjevo cesto in Trgom OF.

Po zaključku rušitvenih del bodo predvidoma v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah začeli z izvedbo armiranobetonskih pilotov na obeh vmesnih podporah in krajnih opornikih. V tem obdobju bo uvedena delna zapora, ko bodo prevozni štirje vozni pasovi za osebna vozila in mestne avtobuse (v vsako smer po dva), za pešce in kolesarje pa bo vzpostavljen koridor na zahodni strani.

Gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto, ki bo namesto sedanjih štirih tirov pripravljen za šest tirov, poteka skladno s terminskim planom, zatrjujejo na direkciji. Zgrajen je že nov južni del nadvoza, po katerem že poteka železniški promet. Prav tako so izvedena vsa pripadajoča dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah. Foto: Matic Prevc/STA

Dela v okviru projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj so stekla 4. januarja, v prvi fazi je predvidena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Ta poleg gradnje nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto predvideva še nadgradnjo osrednjega dela železniške postaje Ljubljana ter gradnjo nadomestnih železniških nadvozov čez Šmartinsko in Potrčevo cesto. Dela naj bi bila zaključena v letu 2027.

Previdno in strpno v prometu

Župan Zoran Janković prosi vse udeležence v prometu, da pot načrtujejo in se nanjo odpravijo pravočasno. Popolna zapora Dunajske ceste poteka v tednu, ko so šolarji pouk že končali in v katerem je na dopustu veliko število ljudi.

Vsem se zahvaljujejo za strpnost, previdnost in dodatno pozornost na spremembe v prometu, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in signalizacije ter spoštovanje drugih prometnih udeležencev.

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko najdete TUKAJ.