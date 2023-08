Zapeljal v koruzo, iz avtomobila pobegnilo več oseb

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju so popoldne pri Slovenski vasi ustavili sumljiv dostavnik z nizozemskimi tablicami, ki pa ni upošteval znakov policistov in je z veliko hitrostjo odpeljal v smeri Jesenic, kjer je zapeljal s ceste v koruzo. Iz vozila je pobegnilo več oseb.

Policisti so s pomočjo policistov specializirane enote za nadzor državne meje in vodnikov službenih psov v nekaj minutah prijeli skupaj deset domnevnih državljanov Iraka, pol ure zatem pa še 21-letnega državljana Nizozemske, ki je bil voznik dostavnika. Voznika so pridržali, mu zasegli avto in zanj napisali kazensko ovadbo.

Foto: PU Novo mesto