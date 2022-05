Žalosten dan za nestrankarsko Zdravo družbo in vesel za Gibanje Svoboda

To, da denarja, ki pripada strankam, nestrankarska lista ne more dobiti, smo na Siol.net opozorili že takoj, ko je državna volilna komisija objavila, koliko volivcev je volilo posamezne stranke. Po podatkih o številu volivcev smo takrat sami preračunali, da so finančno največji poraženci LMŠ Marjana Šarca, SMC Zdravka Počivalška in DeSUS Ljuba Jasniča. V preračunu smo kot prejemnika najprej upoštevali tudi nestrankarsko Zdravo družbo, a smo po opozorilu bralca, da ta denarja ne bi smela dobiti, ker ni registrirana kot stranka, številke popravili.

V parlamentu so ravnali podobno. Najprej so med gradivi objavili predlog delitve denarja med vse liste, ki jih je volil vsaj odstotek volivcev. Ta je vključeval tudi listo, ki ni stranka. Takrat je bilo v državnem zboru slišati, da predstavniki strank o spremenjeni delitvi v kolegiju državnega zbora ne bodo odločali, ker je prerazporeditev vsote po rezultatu volitev avtomatizem.

A ta razlaga ni obveljala. Danes sta ta razprava in odločanje vendarle pred vodji poslanski skupin na kolegiju predsednice državnega zbora in predlog delitve je že brez liste, ki ni stranka. Z odločanjem se mudi, da bi strankam lahko nakazali denar za april in maj. Dotacije so glavni vir za finančno poslovanje strank. Predlog delitve, ki je danes pred kolegijem predsednice državnega zbora, je takšen:

Vsote se ujemajo s preračunom, ki smo ga na Siolu objavili že v začetku maja. Ta kaže še, koliko bo posamezna stranka izgubila ali pridobila na letni ravni. Preračun je bil takšen: