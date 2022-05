Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dilemo ali je nestrankarska ljudska lista po zakonu o strankah upravičena do državnih dotacij je razrešena. Državni zbor je namreč objavil odločitev o financiranju političnih strank iz proračuna med katere je uvrstil tudi nestrankarsko ljudsko listo gibanja Zdrava družba. Vsako leto jim bomo davkoplačevalci namenili dobrih 76 tisoč evrov, kar je le za 500 evrov mesečno manj kot bo prejemala SAB Alenke Bratušek.

Le nekaj dni po državnozborskih volitvah smo objavili lasten izračun, koliko denarja bodo mesečno prejemale politične stranke iz državnega proračuna. Zdaj je uradne zneske objavil tudi državni zbor (DZ), ki je potrdil naše izračune.

Do državnih dotacij bo po odločitvi DZ upravičena tudi nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba, čeprav po zakonu o strankah denar pripada le registriranim političnim strankam in ne nestrankarskim listam. A očitno so po mnenju DZ vendarle stranka. Vsako leto jim bomo davkoplačevalci namenili dobrih 76 tisoč evrov.

Višina proračunskih sredstev za leti 2022 in 2023, ki jih bodo prejele stranke, je določena v finančnem načrtu državnega zbora in znaša 2.537.147 evrov za vsako leto.

Strankam pripadajo sredstva za leto 2022 od vključno 25. aprila v skupnem znesku 1.733.717,11 evra. Pred štirimi leti je dotacije prejemalo 13 strank, po tokratnih volitvah je 15 list preseglo odstotek. Pravzaprav bo število strank, ki bodo prejele denar, še višje, ker so na volitvah tokrat v koaliciji nastopile stranke Konkretno (prej SMC), ZS, SLS, NLS, NS.

Višina, ki pripada posamezni politični stranki, je razvidna iz tabele. Sredstva se strankam izplačujejo mesečno po dvanajstinah.

Pri Golobovih plešejo

Najvišji znesek bo prihodnja štiri leta prejemala zmagovalna stranka Gibanje Svoboda, letno 711 tisoč evrov. V letošnjem letu bo sicer prejela "le" 486 tisoč evrov, saj so bile volitve 24. aprila. Ker gre za novo stranko na političnem prizorišču, do volitev ni upravičena do dotacij države, prejemala jih bo za preostalih osem mesecev leta.

Sledi ji SDS, ki bo letno prejemala slabih 500 tisoč evrov, kar je slabih 50 tisočakov manj, kot je prejemala v zadnjih štirih letih. Letos ji bo iz državnega proračuna nakazano 340 tisočakov.

Tudi NSi bo v novem sklicu državnega zbora deležna 16 tisočakov manj na leto, a še vedno bo prejemala 175 tisoč evrov. Letos bo prejela slabih 120 tisoč evrov.

Po obogatitvi strankarskega proračuna je na drugem mestu Resni.ca Zorana Stevanovića, ki bo letno iz proračuna prejemala 97 tisoč evrov. Resni.ca sicer ni dosegla praga za vstop v parlament, je pa bila najboljša med novimi strankami pod štiriodstotnim pragom. Vse stranke, ki jih voli več kot odstotek volivcev, namreč pridobijo pravico do državnih dotacij. Letos je takšnih strank kar deset, denar je razdeljen takole: