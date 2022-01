Žalec: postavil se je pred vlak, nato pa "napadel" zdravstveni dom

56-letnik, ki je imel v preteklosti že več bližnjih srečanj s policijo, je v torek okrog 17. ure v Žalcu izstopil s potniškega vlaka, nato pa se zadrževal na tirih, da vlak ni mogel zapustiti postaje. Bil je pod vplivom alkohola. Posredovala je enota policije in mu izdala plačilni nalog.

Dve uri pozneje je moški kršil še javni red in mir pred vhodom v žalski zdravstveni dom, so za Siol.net pojasnili pri Policijski upravi Celje. Žalil je zdravstveno osebje in se ob prihodu policistov nedostojno vedel tudi do njih. Ker je s tovrstnim početjem kljub pozivom policistov, naj preneha, nadaljeval, so ga pridržali do streznitve in mu izdali še en plačilni nalog.

Včerajšnja policijska intervencija pred zdravstvenim domom v Žalcu. Foto: Bralec