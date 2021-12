Gosta v tokratni oddaji Jutro na Planetu bosta zakonca Janša. Predsednik vlade Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša bosta spregovorila o osebnih temah, o vzgoji otrok, o tem, kako je na družino vplival covid-19 in kako so preživeli letošnji božič, pa tudi o tem, kako sta se spoznala. Več pa jutri, v četrtek, ob 7.25 na Planet TV in na Siol.net.