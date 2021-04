Zakaj ni pametno čakati predolgo? Čakalne vrste je mogoče prehiteti že danes.

Izzivi, ki jih je prinesla korona na zdravstvenem področju se kar kopičijo, med drugim je veliko ambulant lani in letos pozimi začasno ustavilo opravljanje zdravstvenih storitev, zato so se številni pacienti odločili za samoplačniške storitve, če so hoteli poskrbeti za svoje zdravje. Čas čakanja na obravnavo se je namreč močno podaljšal, kar je za paciente že ob sicer zelo dolgih čakalnih vrstah izjemno neprijetno.

Ob dolgih čakalnih vrstah oziroma zdaj celo čedalje večji nedostopnosti zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu se lahko pojavijo dodatni zdravstveni zapleti.

Zato veliko ljudi razmišlja o tem, da bi si poleg obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja privoščili še dodatno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča kar najhitrejši dostop do različnih specialistov - brez visokih stroškov, ki vas po navadi doletijo pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev.

Ko številke nezadržno rastejo

Dostopnost do zdravstvenih storitev je eden ključnih ciljev vseh sodobnih zdravstvenih sistemov. Glede na statistični pregled čakalnih dob in števila čakajočih ministrstvo za zdravje načrtuje in sprejema vrsto ukrepov za obvladovanje čakalnih dob, saj si želijo, da bi bili vsi pacienti, ki potrebujejo zdravstveno storitev, obravnavani v okviru dopustne čakalne dobe ter skladno s pravili in priporočili stroke.

Med drugim so pripravili nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, za kar bo namenjenih 28,2 milijona evrov, in sicer za leto 2021.

Kakšno pa je stanje na področju čakalnih dob pri nas? Podatki NIJZ kažejo, da pri stopnji nujnosti "zelo hitro" na prve preglede nad dopustno čakalno dobo čaka 62 odstotkov vseh čakajočih, na terapevtsko-diagnostične postopke pa več kot 14 dni čaka 50 odstotkov vseh čakajočih pri tej stopnji nujnosti. Glede na podatke sistema eNaročanje je bilo v mesecu januarju 2021 v čakalne sezname na novo vpisanih 75.662, kar je 23 odstotkov več kot pretekli mesec. V tem obdobju je imelo predvideni datum termina 80.576 pacientov, kar je devet odstotkov več kot pretekli mesec.

Zdravstvene storitve v zasebnem sektorju brez visokih stroškov

Za zagotavljanje varnosti in zdravja vse družine se veliko ljudi odloča za sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja Prve osebne zavarovalnice. S pravim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem namreč lahko že danes na najugodnejši način prehitite čakalne vrste in pridete do najprimernejše in kakovostne zdravstvene obravnave zase in za svojo družino.

Za zavarovance, ki imajo urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, so čakalne dobe preteklost oziroma so občutno krajše, saj gre za nadstandardno zdravstveno zavarovanje. To ima ključno prednost pred drugimi: sedem dni v tednu zagotavlja 24-urno naročanje na strokovne in celostne zdravstvene storitve na najvišji ravni znotraj široke mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev.

Zares ugodna ponudba za hiter dostop do specialistov: le še do sedmega maja Z enim zavarovanjem poskrbite za zdravje dveh oseb Izkoristite promocijsko akcijo Skleni 1, prejmi 2, ki traja do 7. maja 2021. Ob sklenitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje za eno osebo prejmete zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje za drugo osebo. S tem posameznik za ceno enega zavarovanja zagotovi hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev sebi in še eni osebi po lastni izbiri (to so lahko partnerji, starši, prijatelji, tudi otroci). Ko torej sklenete zavarovanje zase, prejmete še eno zavarovanje, ki ga lahko podarite naprej in tako svojemu bližnjemu zagotovite popust za zavarovanje PRVA Zdravje v obliki 12 plačanih mesečnih premij.* >> SKLENITE ZAVAROVANJE ENOSTAVNO IN HITRO PREK SPLETA: ZAVAROVANJE ZA DVE OSEBI že od 6,54 evra na mesec. Postopek sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje je preprost, sklenete ga prek spleta na zdravje.prva.si.

Zavarovanje PRVA Zdravje lahko sklenejo osebe od dopolnjenega 15. do 64. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom od dopolnjenega petega leta do 14. leta starosti. Zavarovanje se prilagaja potrebam posameznika, saj ga lahko vsako leto spremenite glede na svoje potrebe in želje. Stroške, ki nastanejo med zdravljenjem, krije vaše zavarovanje.

Na voljo so različni paketi zavarovanja PRVA Zdravje z različnimi kritji: Specialisti (možnost nadgradnje na paket Nadstandard), Operativni posegi in Rehabilitacije. Mreža izvajalcev PRVA tudi v obdobju epidemije novega koronavirusa združuje več kot 80 zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov.

Pridružite se vsem, ki so zadovoljni z zdravstvenimi storitvami

Dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pacientom omogoča, da do specialističnih ambulantnih pregledov, življenjsko nenujnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi in rehabilitacij v preteklem obdobju dostopajo v povprečno petih dneh. Zagotovljena čakalna doba je največ deset delovnih dni.

O zadovoljstvu zavarovancev Prve osebne zavarovalnice zelo zgovorno priča tudi podatek, da bi več kot 97 odstotkov zavarovancev zavarovanje PRVA Zdravje priporočilo tudi svojim prijateljem. Najbolj pohvalijo celovito obravnavo, strokovno in prijazno svetovanje na točki PRVA Zdravje, razvejeno mrežo zasebnih izvajalcev in dober pregled nad koriščenjem storitev.