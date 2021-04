Zakaj je Gale zavrnil 54 tisoč evrov sodne poravnave?

Ivan Gale od nekdanjega delodajalca, zavoda za blagovne rezerve, na delovnem sodišču terja 3.008 evrov bruto plače na mesec. Zavod mu je v sodni poravnavi ponudil 54.145,98 evra.

Gale je v objavi na Facebooku zapisal, da se je z zneskom strinjal in da je bila vsebina poravnave načeloma dogovorjena konec prejšnjega tedna. Privolil je tudi v to, da v poravnavo ne bi zapisali, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, s čimer bi sicer izgubil pravico do prijave na zavod za zaposlovanje in do nadomestila za brezposelnost.

Gale: Dodatne zahteve so absolutno nesprejemljive

Direktor zavoda Tomi Rumpf naj bi zdaj po besedah Galeta zahteval, da se ta odpove vsem morebitnim zahtevkom, povezanim s samim prenehanjem delovnega razmerja, da javno ne govori o poravnavi ter da med seboj v prihodnje komunicirajo korektno in spoštljivo, s čimer bi varovali ugled in dobro ime obeh strank. Dodatne zahteve so za Galeta absolutno nesprejemljive, kot je sporočil, poravnave ne bo.

"Karkoli bo na koncu prišlo izpod rok sodišča, bom javno objavil in komentiral, tega mi nihče ne bo preprečil. Kar se pa tiče nekega korektnega in spoštljivega odnosa, pa si pridržujem pravico, da bom tudi v bodoče vsem povedal, da je Rumpf moralni iztirjenec," je še zapisal Gale.

Zoper zavod in Rumpfla namerava vložiti dodatno odškodninsko tožbo zaradi grobe zlorabe instituta izredne odpovedi. Še ta teden bo vložil vsaj eno ovadbo.