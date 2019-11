Zakaj bi kupovali nove smuči, ko pa lahko kupite rabljene in še prihranite #video

Toliko rabljenih smuči na kupu, da človek že ne ve, ali je to raj za ljubitelje zimskih športov ali nočna mora za neodločne in slabo poučene. Vrsta tistih, ki želijo prodati rabljene smuči, spominja na vrsto na smučišču na vrhuncu sezone. Nekateri so čakali tudi dve uri in več.

Rabljene smuči boste dobili že za sto evrov

Odrasli lahko rabljene smuči kupijo po ceni od 100 do 400 evrov. Medtem ko imajo lahko smuči in opremo več sezon, jo moramo pri otrocih zaradi rasti zamenjati skoraj vsako sezono.

Veliki prihranki za otroško opremo

Za nove otroške smuči boste sicer odšteli od 90 do 150 evrov, smučarski čevlji stanejo med 70 in 120, cena čelade je okoli 40, očal pa okoli 20 evrov. Potrebujete še smučarske palice, ki vas stanejo od 10 do 15 evrov. Pod črto vas bo nov komplet, brez kombinezona, stal približno 350 evrov. Če kupujete iz druge roke, boste za smučarsko opremo plačali le 160 evrov, oblačila pa vas bodo stala še 30 evrov.

Smučarski sejem na Gospodarskem razstavišču lahko med 10. in 20. uro obiščete še do nedelje.