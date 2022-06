Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji se je mudil nekdanji vrhunski ameriški alpski smučar Bode Miller. Obisk je bil poslovno obarvan, saj zaganja proizvodnjo lastne znamke smuči, pri čemer sodeluje z Elanom. Informacijo so potrdili pri begunjskem proizvajalcu športne opreme.

Bode Miller se je v Sloveniji mudil skupaj z ženo Morgan Beck, ki je objavila niz zgodb na Instagramu s fotografijami z Bleda. Na eni pa Miller v proizvodni hali stoji skupaj s še enim moškim, v rokah držita ovojno plast smuči znamke Peak. Gre za lastno znamko, ki jo je štirikratni svetovni prvak in dobitnik zlate olimpijske medalje iz Vancouvra aprila letos zagnal v svojem domačem kraju Bozeman v ameriški zvezni državi Montana.

Da gre za slovensko proizvodnjo halo, je bilo moč sklepati iz velikega napisa "Zapiraj vrata", ki je bil viden v ozadju. STA se je glede morebitne proizvodnje smuči Peak obrnil na Elan, ki je danes potrdil sodelovanje na področju razvoja in proizvodnje z nekdanjim smučarjem, ki je svojo vrhunsko tekmovalno pot končal leta 2017.

"Elan se je že zelo zgodaj vključil v sodelovanje s podjetjem Peak Ski Company, in sicer na področju razvoja in proizvodnje omenjenih smuči, ki bodo v pretežni meri narejene v Elanu, proizvodnja smuči za sezono 2022/23 pa že poteka," so na kratko zapisali v podjetju iz Begunj na Gorenjskem.

Obisk Millerja in žene Morgan Beck v Sloveniji naj bi bil zelo kratek. Morgan Beck je v petek popoldne objavila še eno zgodbo na Instagramu, kjer je na posnetku iz Bleda zapisala "Adijo, Slovenija".