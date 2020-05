Zagorelo na Kemijskem inštitutu

V prostorih Kemijskega inštituta v Ljubljani je v petek zvečer zagorela nadtlačna laboratorijska komora, zaradi visoke temperature pa je počila tudi cev vodovodnega omrežja, prostore je zato začela zalivati voda, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Policisti bodo medtem danes začeli z ogledom kraja dogodka.

Na Kemijskem inštitutu je zagorelo v petek ob 19.53. Z objekta se je valil gost dim, v okolici je smrdelo, poročanje očividcev navaja STA. Razmere so se po posredovanju gasilcev umirile; požar ni bil obsežen, pogašen je bil v slabe pol ure, poškodovan ni bil nihče, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

V upravi za zaščito in reševanje so zapisali, da so gasilci požar pogasili ter iz zalitih prostorov izčrpali in posesali vodo. Opravili so pregled vseh prostorov, izmerili koncentracijo nevarnih plinov v prostorih, zaprli ventile vseh laboratorijskih plinov, preverili stanje električnega in plinskega omrežja ter nadtlačno prezračili vse prostore.

Na kraj dogodka so prišli tudi policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Z ogledom kraja bodo nadaljevali danes, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno tudi pristojno tožilstvo, so že v petek sporočili s Policijske uprave Ljubljana.