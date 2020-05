V požaru na Zgornji Polskavi umrl 34-letnik

Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da je v petek malo pred 18. uro zagorelo na Mariborski cesti na Zgornji Polskavi v občini Slovenska Bistrica. Posredovali so gasilci z Zgornje Polskave in iz Slovenske Bistrice, požar pogasili in pregledali okolico.

Po neuradnih informacijah spletnega portala Maribor24 je šlo za manjši požar, ki so ga pred prihodom gasilcev v večjem delu pogasili domačini sami. Zagorelo naj bi v sicer nenaseljenem objektu.

Prve ugotovitve policije kažejo, da moški ni umrl nasilne smrti.