Zadrogiran dvajsetletnik ugriznil policista in divjal po cesti

Policisti so v nedeljo zjutraj v naselju Kapla zaradi neupoštevanja signalizacije in prehitre vožnje ustavili 20-letnega voznika. Ob ustavitvi je voznik zapeljal na travnik in začel vpiti na policiste, ki so zatem uporabili prisilna sredstva, voznik pa je enega od policistov ugriznil v roko, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so ob 8. uri v Črnučah opravljali kontrolo prometa in začeli s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljati voznika osebnega vozila, ki pa znakov ni upošteval in je vožnjo nadaljeval v smeri Domžal. Policisti so voznika poskušali večkrat ustaviti, a je ta še naprej pospešeno vozil po regionalni cesti proti Trojanam. Pri tem ni upošteval cestnoprometne signalizacije in vozil prehitro, pri čemer je po navedbah policije skoraj povzročil prometno nesrečo.

Policija mu je izdala plačilni nalog zaradi neupravičenega prehajanja mej občin

Vozilo so tako ustavili šele v naselju Kapla s pomočjo sredstev za prisilno ustavljanje vozil. Policisti so zaradi obvladanja osebe uporabili prisilna sredstva, pri čemer so dobili tudi lažje poškodbe. 20-letni voznik je opravil tudi preizkus z alkotestom, ki je bil sicer negativen, je pa pozitiven rezultat pokazal hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, so navedli na policiji.

Policisti še preverjajo vse okoliščine suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. O tem bodo obveščali tudi pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v sporočilu za javnost. Osumljencu so izdali tudi plačilni nalog zaradi neupravičenega prehajanja mej občin.

Policija prosi morebitne priče dogodka in osebe, ki so bile med vožnjo v nedeljo morebiti ogrožene, da se zglasijo na policijski postaji Ljubljana Bežigrad na naslovu Posavskega ulica 3. Lahko pa pokličejo tudi na telefonsko številko 01 589 60 00 ali 113, piše STA.