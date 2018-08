Zadnji dan Mateja Tonina na čelu DZ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadaljevanje petkove izredne seje bodo poslanke in poslanci začeli ob 10. uri, najprej pa bodo obravnavali odlok, s katerim bi zvišali letošnje odhodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za 35 milijonov evrov. Za to točko so predvideli nekaj manj kot tri ure, čas obravnave pa se lahko precej skrajša, če k predlogu ne bo vloženo nobeno dopolnilo.

V DeSUS imena podpredsedniškega kandidata niso razkrili

Nato bodo poslanke in poslanci odločal o kandidaturi poslanke Tine Heferle za podpredsednico DZ. Za drugo podpredsedniško mesto, ki bo pripadlo koaliciji, bodo kandidata predlagali v DeSUS, kjer imena še niso razkrili, v sredo so napovedali zgolj, da bodo danes verjetno že imeli izoblikovan predlog.

Z izvolitvijo vsaj enega podpredsednika DZ bo izpolnjen pogoj za Toninov odstop, s katerim se bodo poslanke in poslanci seznanili na izredni seji, ki bo sledila pol ure po koncu prve. Tonin je napovedal, da bo svoj odstop na seji tudi pojasnil. V strankah bodoče koalicije pa bodo nato lahko vložili predlog za novega predsednika DZ in v skladu z dogovorom med njimi bo ta funkcija pripadla Židanu.

Namesto Šarca v DZ Karla Urh

Še pred volitvami novega predsednika DZ bodo potrdili tudi mandat nadomestni poslanki Karli Urh, ki bo v DZ prišla namesto novega predsednika vlade Marjana Šarca, ter opravili glasovanje o podpredsedniškem kandidatu, ki ga predlaga SDS.

Volitve tako predsednika DZ kot podpredsednikov so tajne, za izvolitev pa je potrebna večina glasov vseh poslancev.

Medtem bodo generalni sekretarji peterice koalicijskih strank nadaljevali pogovore o državnih sekretarjih na posameznih ministrstvih. Dogovor o tem, katera stranka bo vodila posamezen resor, so sicer že sklenili.