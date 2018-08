35 milijonov evrov presežka ZZZS bo šlo za zdravstvene storitve

Poslanci so s 44 glasovi za in 23 proti sprejeli spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, s čimer bodo omogočili porabo 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma ZZZS imel letos dodatno na voljo, za zdravstvene storitve oz. skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Proti spremembi odloka so glasovali poslanci SDS.

V SDS so po besedah poslanke Jelke Godec proti takšni spremembi odloka, saj menijo, da bo to "ponovno vržen denar skozi okno, ki ne bo šel ne za čakalne dobe ne za bolnike". Opozorila je, da danes ni na voljo podatkov o trenutnih čakalnih dobah, saj niso objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, po drugi strani pa naj bi se teh 35 milijonov namenilo za skrajševanje vrst.

Jožef Horvat je v imenu poslancev NSi opozoril na nedavno analizo čakalnih dob po sistemu eNaročanje, ki jo je med drugim izvedel Dorjan Marušič, po kateri naj bi bilo le 27 odstotkov podatkov o čakalnih dobah verodostojnih. Zato od vlade pričakujejo pojasnila, kateri podatki o čakalnih dobah so verodostojni in katere podatke je uporabila pri pripravi porabe denarja, na podlagi spremembe tega odloka.

Kritičen je bil tudi poslanec SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Prepričan je, da teh 35 milijonov evrov ne bo skrajšalo čakalnih vrst, saj so te organizacijski problem. Boji se, da bo ta denar šel za oskrbo migrantov, poplačilo dobaviteljev in da "bo izginil v nenasitne žepe". Ker pa bo odlok morda pomenil boljšo in hitrejšo oskrbo bolnikov, so ga vseeno podprli.

Jože Lenart je v imenu poslancev LMŠ izrazil prepričanje, da le povečevanje sredstev za zdravstvo ne bo prineslo želenih rezultatov, ampak je treba predvsem povečati učinkovitost. Temu, da se presežek v zdravstveni blagajni nameni za zdravstvo, ne nasprotujejo, bodo pa budno spremljali porabo tega denarja. Dejal je še, da bo nadzor nad porabo denarja pomembna iztočnica za oblikovanje nadaljnjih potez za celovito zdravstveno reformo.

Vodja poslancev SAB Marko Bandelli je dejal, da sicer razumejo pomisleke fiskalnega sveta, a ZZZS je teh 35 milijonov evrov prejel iz prispevkov državljanov, zato je prav, da se ta denar porabi zanje. Čeprav je bojazen fiskalnega sveta, da bo ta denar poniknil v sistemu, verjetno upravičena, pa verjamejo, da je ZZZS razmislil, kako bi ga porabil učinkovito.

Poslanec Levice Miha Kordiš je ocenil, da je sprememba odloka eden redkih korakov v pravo smer vlade v odhodu pri reševanju problema čakalnih vrst v zdravstvu. Kot je opozoril, 35 milijonov evrov dodatnega denarja sicer ne bo odpravilo čakalnih vrst, saj je finančna podhranjenost slovenskega zdravstva veliko večja. Bodo pa podprli spremembo odloka, saj mora biti povečanje sredstev za zdravstveni sistem prioriteta tega mandata.

Janja Sluga iz SMC je dejala, da bo natančen razrez teh 35 milijonov evrov določen v postopku partnerskih dogovarjanj v okviru aneksa k splošnemu dogovoru v zdravstvu, zato so pričakovanja, da se že danes do milimetra natančno pojasni poraba, preuranjena. So pa jasne prioritete, da se denar nameni za področja, kjer so čakalne dobe najdaljše, je dodala.

Poslanec DeSUS Robert Polnar je dejal, da podpirajo spremembo odloka, saj ta ne odloča o porabi tujega, sposojenega denarja, ampak o evidentiranih presežkih v javni zdravstveni blagajni. Po njegovem mnenju je prav, da se denar porabi za tiste, ki čakajo najdlje.

Bojana Muršič iz SD se je strinjala, da so ta denar zbrali zavarovanci, zato je pomembno, da se ga namensko porabi za skrajševanje čakalnih vrst. Bo pa po njenem mnenju zelo pomemben nadzor nad tem, kako se bo denar porabil.