Začenja se veliko praznovanje ALEJINEGA četrtega rojstnega dne

Foto: Aleja

V sredo in četrtek si boste lahko na nakupovalnih ulicah ogledali predstavo žonglerske in ognjene skupine Čupakabra, se udeležili otroških delavnic poslikave obrazov ter si ogledali čarovnije z Luko Malenškom.

Ta petek in soboto ne spreglejte predstave skupine Arbadakarba, ki ste jo spoznali v šovu Slovenija ima talent. Poleg tega se boste lahko udeležili otroške delavnice poslikave obrazov, najmlajši pa bodo lahko uživali v otroški predstavi Zaklad pokljuških škratov, ki nam jo bo predstavil priljubljeni slovenski pisec otroških knjig Žiga X. Gombač. V soboto bodo poskrbeli tudi za številna glasbena presenečenja. Po koncertu skupine Booom! vabljeni še na posebno glasbeno poslastico in druženje z Niko Zorjan, Rokom Piletičem iz skupine BQL ter Luko Basijem.

Od srede do petka bodo potekali tudi podkasti v živo. Dvokorak, Flora Ema Lotrič z Alkimijo besed in Fejmiči nam bodo postregli z zgodbami iz ozadja snemanja podkasta. Medtem ko bo Dvokorak postregel z zgodbami iz košarkarskega sveta, bodo Alkimija besed in Fejmiči v goste pripeljali Miho Guština Guštija in Miho Deželaka. Tako bo ALEJA SKY doživela popolno preobrazbo in prvič gostila svet podkastov.

Poleg tega vas vabijo, da izkoristite posebne ugodnosti pomladnih modnih kolekcij po nižjih cenah in uživate v ponudbi gostinskih lokalov z odprtimi terasami. Kakšne popuste so vam pripravili v njihovih številnih trgovinah in lokalih, si lahko ogledate tukaj. V času praznovanja so vam pripravili tudi nagradno igro, kjer lahko osvojite privlačne nagrade: Playstation 5, mladinsko kolo ali Desetake v vrednosti 400 evrov. Poiščite QR-kodo v ALEJI in sodelujte v rojstnodnevni nagradni igri.

