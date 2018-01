Začenja se osrednji turistični sejem

Oglasno sporočilo

Turizem z roko v roki s kulinariko – sejmom okusov GASTexpo 2018, ki letos kot novost med pijačami vključuje tudi pivo z delavnicami varjenja, vodenimi degustacijami in tekmovanjem. Z eno vstopnico na dva sejma!

V hribe? Na ribolov? Ali s kolesom po še neodkritih poteh? Pa na krožnik pristne, domače jedi?

Slovenija je dežela brezmejnih možnosti za zeleni, aktivni oddih. Na sejmu jih predstavljajo domala vsi turistični akterji pri nas – od STO, Planinske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, Združenja turističnih kmetij do bogate ponudbe več kot 300 društev Turistične zveze Slovenije.

Vas mikajo bližnje destinacije v slovenskem zamejstvu, na Balkanu ali pa bolj eksotični kraji na drugih kontinentih? Spoznajte jih na razstavnih prostorih ali pa v pestri ponudbi spremljevalnega programa.

Pridružite se nam vse sejemske dni na sejmih turizma in kulinarike od 10. do 19.ure. Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice sejemski katalog, Dnevnikovo prilogo Oddih, ki ponuja pregled nad sejemsko ponudbo in drugo zanimivo branje s področja turizma in kulinarike ter naročnino na e-revijo Potnik.si v vrednosti 20 EUR.