Slovenija je, podobno kot preostale evropske države, globoko v drugem valu epidemije novega koronavirusa. Da bi zajezili širjenje virusa, zdravstveni sistem pa obvarovali pred zlomom, je vlada sprejela stroge ukrepe. Med drugim je zaprta večina stvari, javno življenje je omejeno, gibanje med občinami pa dovoljeno le za redke izjeme, med drugim za odhod na delo ali nujne opravke.

Prodali za 43 milijonov evrov manj vinjet

Zaradi strogih omejitev gibanja v Sloveniji, pa tudi med evropskimi državami, se je močno zmanjšal tudi promet na cestah in avtocestah po državi. Kot so povedali na Darsu, ki pri nas upravlja avtocestno omrežje, je od 1. decembra lani, ko se je začela prodaja novih letnih vinjet, do 20. septembra letos vrednost prodanih vinjet znašala 142,41 milijona evrov, kar je za 43,02 milijona evrov manj kot v primerljivem obdobju predhodnega leta.

Kot pravijo na Darsu, so razlog za padec prodaje vinjet epidemija in z njo povezani ukrepi za zajezitev njenega širjenja, kar se odraža v padcu (zlasti poleti turističnega tranzitnega) prometa na naših avtocestah. Dodali so, da je glede na trenutni položaj do konca leta pričakovati nadaljnji padec teh prihodkov.

Nadzorniki oglobili manj ljudi

Na Darsu pojasnjujejo, da so cestninski nadzorniki družbe v letošnjem letu (do 19. oktobra) izdali skupno 39.975 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. V primerljivem obdobju leta 2019 so jih izdali skupno 49.945. Globe se v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodek družbe Dars. Padec števila izdanih plačilnih nalogov (za 20 odstotkov) je občutno manjši od padca prodaje vinjet (za 38 odstotkov).

O podaljšanju veljavnosti vinjet za zdaj ne razmišljajo

Zaradi vseh teh omejitev je promet na avtocestah spomladi in tudi v zadnjem obdobju močno padel. Na ministrstvo za promet in Dars smo zato naslovili vprašanje, ali bodo veljavnost letošnjih vinjet morda podaljšali. Kot pravijo na ministrstvu, je pomembno, da omogočijo, da vsi infrastrukturni sistemi ohranijo pogoje za običajno delo tudi v teh kriznih razmerah, zato o podaljšanju veljavnosti letnih vinjet in drugih spremembah pri vinjetah trenutno še ne razmišljajo.

Ne morejo preveriti, kdo je avtocesto uporabljal in kdo ne

Na Darsu pojasnjujejo, da skladno s področno zakonodajo za to nimajo pravne podlage. "Tudi sicer ni nobene sistemske možnosti, da bi se preverjalo, kdo (je) avtocesto uporablja(l) in kdo ne. Tudi glede na to dejstvo ni možno vračati ali podaljševati veljavnosti vinjete," pravijo.

Foto: Metka Prezelj

"Po veljavnem zakonu o cestninjenju se letna vinjeta izda za koledarsko leto, njena uporaba je omogočena 14 mesecev, neprekinjeno od decembra predhodnega leta do januarja naslednjega leta – z vinjeto plačamo pravico do uporabe ceste za določen čas ne glede na to, koliko kilometrov dejansko vozilo opravi po cestninskih cestah," dodajajo.

Na Darsu zato enako kot drugi upravljavci avtocest, na primer avstrijski ASFINAG, skladno s pravnim okvirom zavračajo možnost podaljšanja veljavnosti letne vinjete. "Ob tem še enkrat poudarjamo, da so (bile) naše avtoceste odprte za promet, redno jih vzdržujemo in zagotavljamo najboljše možne pogoje uporabe, ne glede na težke gospodarske razmere," pojasnjujejo.

Promet na vpadnicah v Ljubljano je padel

Na Darsu so nam posredovali tudi podatke o prometu na avtocestnih vpadnicah v Ljubljano za vozila, ki za vožnjo potrebujejo vinjeto. Kot so zapisali, se lahko iz teh podatkov vidi, koliko ljudi npr. še hodi dnevno v službo oziroma po opravkih.

"V grobem, kot kažejo, je avtocestni promet na vseh štirih vpadnicah v Ljubljano po podatkih s konca oktobra na približno 60 odstotkih lanskega v tem obdobju, ta upad za okrog dve petini je posledica ukrepov zajezitve epidemije covid-19 (zlasti prepovedi prehajanja med občinami itd.)," pojasnjujejo. Podrobnejše podatke si lahko ogledate v dokumentu tukaj.

Manjši padec težkih tovornih vozil

Padec prometa težkih tovornih vozil (TTV) je manjši, gre pa za območja avtocest, ki jih pokrivajo naše avtocestne vzdrževalne baze (baza Slovenske Konjice, Ljubljana …).

Padec prometa po območjih posameznih avtocestnih vzdrževanih baz – od 23. do 29. 10. 2020 Foto: DARS

V prvem valu epidemije je bil padec prometa večji

Na splošno pa lahko rečemo, da je padec vsega prometa na naših avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe Dars vseeno manjši, kot je bil v prvem valu epidemije.

Foto: DARS Foto: DARS