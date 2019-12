Po mnenju vodstva Term Maribor stavka nepotrebna in neutemeljena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo Term Maribor in hčerinske družbe HBP se je danes vendarle odzvalo na stavko zaposlenih v mariborski hotelski družbi, napovedano v torek. Po njihovem mnenju je stavka, ki jo je napovedal sindikat, nepotrebna in neutemeljena, zato so zaposlene pozvali, naj jo prekličejo, saj si gostje v prazničnem času zaslužijo visoko raven storitev.

Kot je uprava družbe, ki jo zadnje tedne vodi nemški direktor Igor Kertsman, zapisala v sporočilu za javnost, se tudi sami kot vsi slovenski delodajalci spopadajo z vprašanjem uravnilovke ob spoštovanju spremenjenih določil zakona o minimalni plači.

Zavračajo trditve sindikata

Kljub dejstvu, da še vedno niso uskladili tarifnega dela kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bi upošteval učinke zakonskih sprememb, so pripravili predlog za spremembo najnižje osnovne plače v posameznih tarifnih razredih, s čimer želijo pripomoči k odpravi uravnilovke.

Zavračajo trditve sindikata o nizkih plačah njihovih zaposlenih, saj je povprečna plača v dejavnosti gostinstva in turizma septembra znašala 818,44 evra neto, v Termah Maribor 950,69 evra, v družbi HBP pa 931,35 evra neto. Po njihovem to dokazuje, da so plače zaposlenih nad povprečjem panoge.

Glede na podane stavkovne zahteve so v obeh družbah preverili dejansko stanje izpolnjevanja pravic in obveznosti delodajalca, upoštevajoč veljavno zakonodajo, kolektivne pogodbe ter dosedanje dogovore s sindikatom. Ob tem ugotavljajo, da dosledno izpolnjujejo obveznosti in zagotavljajo delavcem vse pripadajoče pravice.

"Socialni dialog zahteva korektno sodelovanje vseh zainteresiranih udeležencev. Vodstvo družbe ga vodi ves čas in ga bo še naprej, zato bomo naredili vse, da bo ta dialog odkrit in iskren. Dokler ne bo končan, pa ne želimo z zaposlenimi komunicirati prek medijev," pravijo v družbi.

V upravi Term pozivajo k umiku stavke

Ob tem so ostro zavrnili tudi po njihovem pavšalne ocene sindikata o izčrpavanju družbe, neustrezno vodeni kadrovski politiki in vodenju posameznih hotelov. Odločitve o investiranju ali odprodaji za zagotovitev pozitivnega poslovanja so namreč po njihovem v domeni vodstva in lastnikov podjetja, pri tem pa ti dosledno spoštujejo določila zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Sindikat zato v upravi Term pozivajo k umiku stavkovne napovedi in od njega pričakujejo, da se bo pridružil mnenju, da si njihovi gostje v prazničnih dneh in vrhuncu sezone zaslužijo visoko raven storitev, ki so jim jih zaposleni vedno znali zagotavljati.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma je v torek v največjem mariborskem ponudniku nočitvenih zmogljivosti za božično-novoletne praznike napovedal stavko. Od vodstva zahtevajo nov plačni model, saj zaposlenim po njihovih trditvah že najmanj 20 let niso zvišali plač, zato bo okoli 70 odstotkov zaposlenih z novim letom na minimalni plači.

Od vodstva terjajo tudi pojasnila o izčrpavanju družbe v zadnjih letih, pri čemer o zadnjem namenu prodaje restavracije Pri treh ribnikih sindikat in svet delavcev nista bila niti obveščena, ob tem pa sindikat vodstvu očita še pomanjkljivo organizacijo dela v hotelu Habakuk, kjer zaposleni zaradi tega in nehumanega odnosa nekaterih vodij do podrejenih odhajajo.

Prvi naj bi v torek začeli stavkati zaposleni v hotelu Habakuk, v mestnem hotelu Mercure City na božični dan, v hotelu Ibis Styles 26. decembra, v UNI Youth Hostlu pa še dan pozneje. V pohorskem hotelu Bellevue bodo stavkali od 28. decembra, zadnji pa naj bi začeli 29. decembra v gostilni Pri treh ribnikih.