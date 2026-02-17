Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sa. B., STA

Za vključevanje otrok priseljencev v šolski sistem odobrili evropska sredstva

V okviru projekta bodo nadgradili izvedbene modele in podporne mehanizme za kakovostno vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.

V okviru projekta bodo nadgradili izvedbene modele in podporne mehanizme za kakovostno vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.

Foto: Shutterstock

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja. Za projekt v skupni vrednosti sedem milijonov evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 2,8 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.

V okviru projekta bodo nadgradili izvedbene modele in podporne mehanizme za kakovostno vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Aktivnosti bodo usmerjene v vzpostavitev protokolov vključevanja, razvoj vključujočega in spodbudnega učnega okolja ter krepitev medkulturnih kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev. Projekt vključuje tudi krepitev učečih se skupnosti, regijsko podporo in sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov z lokalnim okoljem, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Podpora Evropskega socialnega sklada plus

Z izvedbo projekta se zasledujejo cilji kakovostnejšega vključevanja otrok priseljencev v izobraževalni proces, opolnomočenja strokovnih delavcev z ustreznimi znanji in kompetencami za delo v medkulturnem okolju, vzpostavitve sistemskih rešitev in protokolov za hitrejšo in uspešnejšo integracijo ter krepitve sodelovanja med šolami in lokalnimi skupnostmi za celostno podporo priseljencem.

Projekt se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju med letoma 2021 in 2027 ter prejema podporo iz Evropskega socialnega sklada plus.

Skupna vrednost projekta na programskem območju kohezijske regije Zahodna Slovenija znaša sedem milijonov evrov. Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus prispeva 2,8 milijona evrov, pripadajoči nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa znaša 4,2 milijona evrov, so še dodali z ministrstva.

