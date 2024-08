Za prvi avgustovski konec tedna napovedana zelo visoka gostota prometa

Prometnoinformacijski center za državne ceste za prvi avgustovski konec tedna napoveduje zelo visoko gostoto prometa. Začela se je v petek popoldne in bo trajala do ponedeljka dopoldne. Na policiji ob tem vsem voznikom svetujejo strpno in previdno vožnjo, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela.

Na Policijski upravi Kranj so opozorili, da lahko za konec tedna pričakujemo povečan promet na gorenjski avtocesti iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški. Povečan promet pričakujemo tudi na cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev, med drugim do Bleda, Bohinja in Kranjske Gore.

Visoko gostoto prometa pričakujemo tudi v obratni smeri, iz notranjosti države proti predoru Karavanke. V primeru daljšega zastoja pred predorom pričakujemo tudi zaporo izvoza Jesenice vzhod (Lipce) za tranzitni promet. Zaradi zagotavljanja pretočnosti in interventne poti čez Jesenice bo uporaba tega izvoza dovoljena le za lokalni promet.

Policija: Spremljajte prometne informacije!

Na policiji voznikom svetujejo ažurno spremljanje prometnih informacij v sredstvih javnega obveščanja, informacijskih točk in portalov upravljavca avtocest ter prometne signalizacije. "S pravočasno ozaveščenostjo lahko tako izberete tudi druge alternativne mejne prehode s sosednjimi državami ali izvoze in se tako izognete morebitni prometni gneči," so zapisali.

Vsem udeležencem v prometu so znova svetovali, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, naj vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela, ter naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa. Opozorili so, da zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.

Ljudje naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine. V stoječi koloni naj ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas, upoštevajo naj navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov, so še poudarili na policiji.