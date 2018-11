Za darovanje organov se lahko zdaj prijavite tudi prek spleta

Slovenci so nadpovprečno naklonjeni darovanju organov. Na darovalca trenutno čaka 236 bolnikov, največ jih potrebuje ledvice, sledijo srce, jetra in trebušna slinavka. Bodoči darovalci se lahko od novembra prijavijo za darovanje organa tudi prek spleta, kar bo po mnenju zdravstva poenostavilo daritveni postopek.

Zdravljenje s presaditvijo je v Sloveniji uspešno pri dokončni odpovedi organa. Čeprav so Slovenci nadpovprečno naklonjeni darovanju organov, pa se zdravstvo še vedno spoprijema z nesorazmerjem med bolnimi, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo, ter razpoložljivimi organi.

Do darovanja v nekaj korakih

"Verjamemo, da se bo število opredeljenih darovalcev s tem povečalo," je povedala direktorica zavoda Slovenija - transplant Danica Avsec.

Do zdaj je bil vpis v nacionalni register opredeljenih oseb glede darovanja organov in tkiv možen samo osebno pri pooblaščeni osebi na določenih prijavnih mestih po Sloveniji, zdaj pa je na voljo tudi elektronska opredelitev prek spletnega mesta eUprava, na katero se je možno prijaviti z digitalnim potrdilom.

Kako se lahko elektronsko opredelite za darovanje organa?



Oseba, ki želi izvesti postopek e-opredelitve, potrebuje veljavno spletno digitalno potrdilo, izdano v Sloveniji.



Prvi korak je povezava na spletno mesto eUprava (



Po izbiri opredelitve uporabnik obrazec še elektronsko podpiše in zaključi postopke. Po zaključku se pokaže sporočilo, da je bila vloga uspešno oddana. To pomeni, da je e-opredelitev poslana v Nacionalni register opredeljenih oseb v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Uporabniku se oddano vlogo tudi shrani v modul Moja eUprava (če ima tako nastavljen svoj profil).



Ko je opredelitev sprejeta in vpisana v Nacionalni register opredeljenih oseb v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, se uporabniku na oddani vlogi prikaže sporočilo, da je vloga zaključena (če ima vlogo shranjeno v modulu "Moja eUprava").



Slovenija si želi še več darovalcev

Slovenija na leto izvede okoli sto presaditev organov, leta 2018 pa je bilo do konca septembra opravljenih 75 transplantacij.

Ministrstvo za zdravje si prizadeva tudi za spremembo zakonodaje, ki bi določala, da vsi polnoletni državljani samodejno postanejo darovalci, razen če se izrečejo proti temu. Če bi bilo to sprejeto, bi se opredeljevali samo tisti, ki so proti, in ne tudi tisti, ki so za. Takšno ureditev imajo sprejete že številne evropske države, kot so Avstrija, Belgija, Hrvaška in Francija.