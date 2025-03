Z radarja na območju Velike planine izginilo manjše letalo

Danes okoli 9.30 je bila prekinjena komunikacija manjšega letala s kontrolo zračnega prometa, so potrdili ljubljanski policisti.

"Stik z letalom je bil iz trenutno neznanega razloga izgubljen na območju Velike planine, kjer trenutno policija in druge reševalne službe izvajajo aktivnosti," so še sporočili s PU Ljubljana. Iskanje je oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki otežujeta tudi letenje reševalnih helikopterjev.

Foto: Flightradar24.com

Šlo naj bi za manjše letalo znamke tipa Mooney Ovation M20R, ki je vzletelo v Zagrebu, v njem naj bi bil pilot, poroča portal Kamnik.info.

Več informacij za zdaj ni znanih.