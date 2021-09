Z digitalnimi boni do večje digitalne pismenosti

Strateški svet, ki je bil ustanovljen aprila letos, vključuje rešitve za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva.

Na področju izobraževanja je po besedah Marka Borisa Andrijaniča ključna uvedba digitalnega bona za pridobivanje digitalnih veščin za upokojence, s katerim bi nekoliko premostili neenakost med generacijami. Digitalni bon za vseživljenjsko izobraževanje bi uporabniki lahko koristili pri tistih ponudnikih, ki bodo na javnem razpisu zagotovili najboljše vsebine. V začetni fazi bi digitalne bone razdelili med upokojence.

Osnovno digitalno pismenost ima le 58 odstotkov Slovencev

Slovenija na področju digitalne preobrazbe še vedno zaostaja za številnimi drugimi državami, je junija letos na novinarski konferenci opozorila generalna direktorica AmCham Slovenija in članica strateškega sveta za digitalizacijo Ajša Vodnik.

“V Sloveniji je le 58 odstotkov prebivalcev osnovno digitalno pismenih, kar je bistveno premalo za normalno delovanje v digitalni družbi,” je dejala Vodnikova. Prav zato so se v delovni skupini odločili predstaviti digitalni bon. Vodja delovne skupine je dodala, da ti ne bi bili koristni le za najmlajše in najstarejše prebivalce, temveč tudi za vmesno populacijo, saj se po mnenju Vodnikove večina Slovencev preneha izobraževati pri 41 letih, ko je še kar nekaj let do upokojitve. Prav zato, bodo v nadaljevanju "stremeli k rešitvam, s katerimi bi gospodarstvo spodbudili k temu, da bi k nadaljnjemu učenju spodbujali tudi svoje zaposlene," je še povedala Vodnikova.

Za boljšo digitalno pismenost še nekaj drugih sprememb

Poleg digitalnih bonov nameravajo spodbujati tudi mednarodne IKT študijske programe, povečati vpis na IKT in druge sorodne interdisciplinarne študije, digitalizirati učne procese v šolah in uvesti predmet računalništvo in informatika kot obvezen predmet na srednjih in osnovnih šolah. V sklopu digitalne diplomacije pa bo Slovenija odprla tudi svoje razvojno gospodarsko predstavništvo v Silicijevi dolini.

"Z uvedbo digitalnih bonov in drugih sprememb bi Slovenijo popeljali med prvih pet digitalno naprednih držav v Evropi do leta 2026," je sklenil Andrijanič.