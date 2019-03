Z Brnika direktno v ZDA ali na Japonsko? Počivalšek še ni vrgel puške v koruzo.

Država upa, da bodo pri privabljanju letalskih prevoznikov na Brnik pomagali veliki dogodki, kot so razstava Expo v Dubaju in olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto ter predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. Želijo si tudi povezav zunaj Evrope. Primer slabe prakse pa je lahko srbska izkušnja: tamkajšnja vlada je leta 2016 - da bi se "približala ZDA" - vzpostavila povezavo med Beogradom in New Yorkom, izgube pa krijejo davkoplačevalci.

Na ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, nameravajo - o tem smo poročali včeraj - vzpostavitev novih letalskih povezav z Brnika oziroma krepitev obstoječih spodbuditi z državnim denarjem za promocijo. O tem smo pisali v članku Državni milijon za letalske prevoznike, da bi le prišli na Brnik.

Med strateške letalske destinacije, ki so upravičene do subvencije, je država poleg večine evropskih držav dodala ZDA, Japonsko in arabske zalivske države (GCC). Pa res računajo, da bi kakšen prevoznik vzpostavil neposredno letalsko povezavo iz teh držav do Brnika? Brniško letališče težko vzbudi zanimanje prevoznikov že za povezave po Evropi, v naši regiji pa je veliko močnejših letališč z večjim pretokom potnikov in verjetno večjim potencialom za tako linijo.

A na ministrstvu pravijo, da se nadejajo "novih povezav tudi zunaj meja Evrope". Menijo, da bi zanimanje lahko vzbudili prihajajoči veliki dogodki:

svetovna razstava Expo v Dubaju (prihodnje leto),

olimpijske igre v Tokiu (prihodnje leto) in

polletno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije (EU) čez dve leti.

Testni milijon

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek v prihodnjih letih načrtuje večmilijonske spodbude za promocijo letalskega sektorja in nujno potrebno širitev mreže poletov na Brniku. Foto: STA Na ministrstvu pravijo, da je pravkar odprt razpis za subvencije prevoznikom (na voljo bo 900 tisoč evrov) pravzaprav test.

"Z javnim naročilom razvijamo in testiramo nov model, s katerim bomo pridobili informacije za aktualno in prihodnje zanimanje ponudnikov za Slovenijo kot letalsko destinacijo in ga lahko v prihodnjih dveh letih, skladno s strategijo, tudi nadgradili glede na odzivnost in dosežene rezultate."

Kot pravijo, brez letalskih povezav ne moremo biti konkurenčni - ne v turizmu ne na drugih področjih.

"Okrepitev letalske dostopnosti Slovenije je cilj, ki ga zasledujemo že več let. Povečanje letalske dostopnosti je nujen predpogoj za povečanje konkurenčnosti slovenskega turizma in naše države nasploh."

Na ministrstvu za gospodarstvo so po petih letih zadovoljni z delom Fraprota. Pozdravljajo načrte o gradnji novega terminala ter pred poletjem načrtovano povečanje kapacitet in frekvenc poletov British Airways, Air France, Lot, Aeroflot, pravijo. Foto: Bor Slana

Fraport previdnejši

Kot smo pisali že včeraj, pa so pri upravljavcu brniškega letališča Fraportu bolj previdni. "Večje ko je poslovno tveganje za polnjenje letal, manj je možnosti za vzpostavitev linije oziroma letenja. Vsak letalski prevoznik usmerja svojo floto na tiste trge oziroma povezave, kjer pričakuje največji donos."

Menijo, da je domet brniškega letališča omejen na Evropo in arabske države.

"Z Brnika je z vmesnim prestopanjem mogoče leteti pravzaprav kamorkoli po svetu. Priložnosti za več neposrednih povezav so po naši oceni še predvsem s severno Nemčijo, Združenim kraljestvom, arabskimi državami, Skandinavijo, Španijo in Italijo. Bistveno bolj razvejana mreža neposrednih poletov po naši oceni ni realna, ker za prevoznike v danih razmerah ni ekonomsko vzdržna, čeprav bi si jo želeli."

Srbi linijo vzdržujejo le s subvencijami

Letalsko povezavo delno državne družbe Air Serbia z New Yorkom ohranjajo srbski davkoplačevalci. Foto: STA Če prevoznik za neko povezavo dobi subvencijo in mu ta pokrije izgube, je seveda mogoče, da polet vzpostavi na sicer poslovno nevzdržni liniji.

Primer je družba Air Serbia (njena lastnika sta država z 51 odstotki in arabski prevoznik Etihad z 49 odstotki), ki je sredi leta 2016 uvedla polete na relaciji med Beogradom in New Yorkom. V prvem letu je prepeljala 80 tisoč potnikov na 204 povratnih poletih.

A srbski medij Krik je pred dvema mesecema razkril, da je prevoznik samo v letu 2017 na liniji ustvaril 11,7 milijona evrov izgube. Prevoznik kljub temu povezave še ni opustil, saj je od vlade Aleksandra Vučića lani nato prejel skupno 14 milijonov evrov za pokritje izgube na omenjeni liniji (preostalih 2,7 milijona evrov je šlo za stroške goriva).