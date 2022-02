Vstop v Slovenijo brez pogoja PCT

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je julija lani sprejela sklep o ukinitvi seznama držav glede na epidemiološko sliko in izenačitvi pogojev za vstop v Slovenijo, za vstop v državo pa uvedla pogoj PCT. Foto: Matic Tomšič

Vstop v Slovenijo, ki je bil doslej zaradi pandemije covid-19 pogojen z izpolnjevanjem pogoja PCT, od zdaj ne bo omejen. Vlada je danes izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 in ga bo objavila v uradnem listu, so sporočili po seji vlade.