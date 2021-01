Vse več regij izpolnjuje pogoje za sproščanje

V zadnjem tednu se epidemija covid-19 po državi počasi umirja. Nekatere občine so po vladnih kriterijih že prešle iz črne v rdečo cono, v kateri so predvidena določena sproščanja. Preverite, v katerih.

Primerjava med 18. in 13. januarjem. Slika: covid-19.sledilnik.org

Številke, povezane z novim koronavirusom, v zadnjem tednu vlivajo nekaj upanja, da se razmere po državi počasi umirjajo. Tako ponedeljkove kot tudi torkove številke so bile nižje v primerjavi s prejšnjim tednom.

Iz črne v rdečo

V zadnjih dneh je povprečje okužb v zadnjih sedmih dneh padlo pod 1.300 na dan, število hospitaliziranih bolnikov pa se je spustilo pod 1.200, kar sta po vladnem načrtu za sproščanje ukrepov pogoja za omilitev ukrepov.

Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je sedemdnevno povprečje okužb 1.272, število hospitaliziranih oseb pa 1.178.

Načrt sproščanja ukrepov Foto: Vlada RS

Vlada danes o sproščanjih

Vlada o sprebembah odloča vsako sredo. Danes je tako pričakovati sproščanje ukrepov v regijah, kjer je epidemiološka slika najboljša.

Najprej je predvideno odpiranje vrtcev in osnovnih šol za prve tri razrede, sprostijo se lahko tudi nujne laboratorijske vaje za študente, odprejo se muzeji, knjižnice in galerije, dovolijo se telesne dejavnosti na prostem, pri katerih ni neposrednega stika med ljudmi.

Izboljšanje na Koroškem

Razmere po regijah so sicer še vedno zelo različne. Na vrhu z najslabšo epidemiološko sliko je še vedno Posavje, sledita pa goriška regija in jugovzhodna Slovenija.

Na drugi strani je število novih primerov v zadnjih sedmih dneh na 100 tisoč prebivalcev najbolj padlo na Koroškem, ki je bilo še pretekli teden nad slovenskim povprečjem, zdaj pa ima manj potrjenih okužb kot obalno-kraško regija.

Primerjava med 19. in 13. januarjem. Slika: Vlada RS

Vse več regij v rdeči coni

Vlada je ob predstavitvi načrta sproščanja ukrepov predvidela sproščanje tudi samo v določenih regijah, ko bi dosegle postavljene kriterije. Podobno je bilo pred božično-novoletnimi prazniki, ko so se trgovine z oblačili in čevlji odprle le v nekaterih regijah.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno sedem regij že v rdeči coni, kar je veliko izboljšanje v primerjavi s prejšnjim tednom, ko so pogoje za rdečo cono izpolnjevale le tri regije. To so osrednjeslovenska, podravska, gorenjska, obalno-kraška, koroška, zasavska in primorsko-notranjska regija, močno pa se pogojem približujeta tudi savinjska in pomurska regija.

Slovenija se je obarvala zeleno

Tudi tedenski prirast po regijah kaže na umirjanje epidemije po državi. Če je bil še pretekli teden zemljevid na Covid-19 Sledilniku večinoma obarvan svetlorjavo, kar je kazalo na porast števila okužb v posameznih regijah, je ta teden zemljevid obarvan z različno močnimi zelenimi barvami, ki nakazujejo, da se je širjenje okužb v občini umirilo oziroma se zmanjšuje. Pri spodnjem zemljevidu je treba izbrati zavihek Tedenski prirast.